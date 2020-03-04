Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Станом на 3 квітня у закладах охорони здоров’я проходять лікування 477 осіб

З них 25 дітей
Всього з початку епідемії було госпіталізовано 477 осіб, з яких 16 – це люди з тяжким перебігом коронавірусної хвороби, які потребували підключення до апаратів штучної вентиляції легень.
Станом на 3 квітня у закладах охорони здоров’я проходять лікування 477 осіб Фото: МОЗ

За минулу добу мобільні бригади здійснили 170 виїздів для забору біологічного матеріалу, було відібрано 150 зразків, які доставлено у вірусологічну лабораторію для дослідження методом полімеразно-ланцюгової реакції. Протягом доби екстрено-медична допомога здійснила 22 виїзди на виклики з підозрою на коронавірусну хворобу. За результатами цих виїздів 20 осіб госпіталізовано у заклади охорони здоров’я.

Про це під час брифінгу 3 квітня повідомив заступник Міністра охорони здоров’я України, Головний державний санітарний лікар України та керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктор Ляшко.

Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine

Нагадаємо, що Мережа АЗК “UPG” долучилась до ініціативи МОЗ та надасть пальне для машин швидкої допомоги під час боротьби з коронавірусом.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 04 2020 14:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як впоратися з викликами пандемії та карантину

Як впоратися з викликами пандемії та карантину

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.