Станом на 3 квітня у закладах охорони здоров’я проходять лікування 477 осіб
За минулу добу мобільні бригади здійснили 170 виїздів для забору біологічного матеріалу, було відібрано 150 зразків, які доставлено у вірусологічну лабораторію для дослідження методом полімеразно-ланцюгової реакції. Протягом доби екстрено-медична допомога здійснила 22 виїзди на виклики з підозрою на коронавірусну хворобу. За результатами цих виїздів 20 осіб госпіталізовано у заклади охорони здоров’я.
Про це під час брифінгу 3 квітня повідомив заступник Міністра охорони здоров’я України, Головний державний санітарний лікар України та керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктор Ляшко.
Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine
Нагадаємо, що Мережа АЗК “UPG” долучилась до ініціативи МОЗ та надасть пальне для машин швидкої допомоги під час боротьби з коронавірусом.
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