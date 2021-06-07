Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
Про це BIOMILQ повідомив у пресрелізі в середу, 1 липня, повідомляє "Громадське".
Своє "грудне молоко" стартап культивував із клітин молочної залози протягом 11 місяців. Стверджується, що він містить приблизно такі ж білки, складні вуглеводи, амінокислоти та інші хімічні компоненти, що й молоко з грудей матері. "Це дає нам упевненість казати, що "ми робимо молоко!" - йдеться в заяві BIOMILQ.
Автори винаходу наголошують: вони створюють заміну не грудному молоку, а дитячим сумішам - особливо для матерів, які з тих чи інших причин не можуть вигодовувати дітей грудьми (до них належить і виконавча директорка BIOMILQ Лейла Стрикленд). Навпаки: дослідження вказують на важливість грудного молока в ранньому розвитку дитини.
На відміну від дитячих сумішей (які створюються на основі коров’ячого молока), продукт BIOMILQ містить, приміром, поліненасичені жирні кислоти, які мають протизапальну дію й відіграють важливу роль у здоровому розвитку немовлят. Крім того, виробництво дитячої суміші шкодить довкіллю - призводить до додаткових викидів і потребує багато води й пластику.
"Попри те, що наш продукт не містить антитіл [які є в грудному молоці], його поживні та біоактивні властивості значно ближчі до грудного молока, ніж у формули дитячої суміші на коров’ячому молоці", - запевняє Стрикленд у коментарі Forbes.
У BIOMILQ наголошують, що до остаточної розробки готового продукту ще далеко: зокрема, він ще повинен пройти випробування на безпечність у регуляторів.
Читайте також: "Пакунок малюка" чи гроші: у нацсоцслужбі розповіли, що обирають батьки у 2021 році
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Дев’ятий політ гелікоптера Ingenuity на Марсі тривав майже три хвилини
- ВІДЕО Ізраїльські науковці змогли створити найтонший у світі пристрій
- ВІДЕО SpaceX вивела в космос ще 88 супутників
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів
- Компанія Neuralink Ілона Маска показала інтерфейс "мозок-комп'ютер"