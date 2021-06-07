Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин

Розробники сподіваються, що в майбутньому їхній винахід допоможе матерям, які мають проблеми з годуванням груддю

Американський стартап BIOMILQ заявив про успішне створення в лабораторних умовах речовини, яка за своїм хімічним складом і властивостями "тісно схожа" з грудним молоком.

Про це BIOMILQ повідомив у пресрелізі в середу, 1 липня, повідомляє "Громадське".

Своє "грудне молоко" стартап культивував із клітин молочної залози протягом 11 місяців. Стверджується, що він містить приблизно такі ж білки, складні вуглеводи, амінокислоти та інші хімічні компоненти, що й молоко з грудей матері. "Це дає нам упевненість казати, що "ми робимо молоко!" - йдеться в заяві BIOMILQ.

Автори винаходу наголошують: вони створюють заміну не грудному молоку, а дитячим сумішам - особливо для матерів, які з тих чи інших причин не можуть вигодовувати дітей грудьми (до них належить і виконавча директорка BIOMILQ Лейла Стрикленд). Навпаки: дослідження вказують на важливість грудного молока в ранньому розвитку дитини.

На відміну від дитячих сумішей (які створюються на основі коров’ячого молока), продукт BIOMILQ містить, приміром, поліненасичені жирні кислоти, які мають протизапальну дію й відіграють важливу роль у здоровому розвитку немовлят. Крім того, виробництво дитячої суміші шкодить довкіллю - призводить до додаткових викидів і потребує багато води й пластику.

"Попри те, що наш продукт не містить антитіл [які є в грудному молоці], його поживні та біоактивні властивості значно ближчі до грудного молока, ніж у формули дитячої суміші на коров’ячому молоці", - запевняє Стрикленд у коментарі Forbes.

У BIOMILQ наголошують, що до остаточної розробки готового продукту ще далеко: зокрема, він ще повинен пройти випробування на безпечність у регуляторів.

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