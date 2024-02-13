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Стефанишина заявила, що Україна не відмовлятиметься від субсидій і дотацій для агросектора

13 лютого 2024, 20:03
Стефанишина заявила, що Україна не відмовлятиметься від субсидій і дотацій для агросектора
Фото: Shutterstock
Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина сказала, що в рамках переговорів з ЄС про вступ Україна не збирається відмовлятися від субсидій та дотацій для українського агросектора.

Про це Стефанишина сказала для Європейської правди.

Вона прокоментувала новину Reuters, яке з посилаючись на українського посадовця заяявило, що під час переговорів про вступ до Євросоюзу Україна готова розглянути відмовУ від аграрних субсидій Євросоюзу в обмін на пом'якшення вимог Європейського зеленого курсу.

"Умови приєднання українського аграрного сектора до спільної аграрної політики ЄС визначатимуться під час переговорного процесу. Ні про яку відмову від субсидій та дотацій не йдеться", - сказала Стефанишина. 

Вона додала, що ЄС вже обговорює необхідність реформування спільної аграрної політики, тому будь-які подібні розмірковування є передчасними.

"Українська сторона буде відстоювати інтереси українських фермерів, ми чітко усвідомлюємо важливість аграрного сектора для економіки країни, її післявоєнного відновлення та майбутнього країни", – підсумувала віцепрем’єрка.

Сьогодні вдень агенство Reuters написало, що Україна може домагатися послаблення вимог Green Deal на переговорах з ЄС.

 

УкраїнаагросекторЄвропейський зелений курсу

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