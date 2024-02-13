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Україна може домагатися послаблення вимог Green Deal на переговорах з ЄС – Reuters

13 лютого 2024, 17:04
Україна може домагатися послаблення вимог Green Deal на переговорах з ЄС – Reuters
Фото: Укрінформ
Уряд України може розглянути можливість відмови від аграрних субсидій Євросоюзу в обмін на пом'якшення вимог Європейського зеленого курсу (Green Deal ) під час переговорів про вступ до ЄС.

Про це агентству Reuters розказав український високопосадовець на умовах анонімності.

"Інтеграція величезного сільськогосподарського сектора України до ЄС, ймовірно, буде дуже чутливою як з політичної, так і з економічної точки зору", - пише агенція. 

Українська влада може отримати право на 96,5 млрд євро субсидій в рамках Спільної аграрної політики ЄС протягом 7-ми років, якщо нинішні правила будуть застосовані до країн Євросоюзу після його розширення.

Проте Європейський зелений курс, який встановлює правила ведення сільського господарства для 27 членів ЄС на десятиліття, може зробити бізнес для українських фермерів складнішим, ніж коли б вони працювали без субсидій.

"Мені здається, що ідеальна стратегія переговорів менших обмежень на торгівлю, менших обмежень щодо довкілля, і ми готові обміняти це на субсидії", - сказав український посадовець.

За його словами, Україна повинна захистити нашу конкурентоспроможність і не повинні створювати бюрократію, яка б зупиняла розвиток, особливо в наших умовах – наприклад, щоб отримати десять екологічних сертифікатів на якусь дрібницю.

Переговори відбуваються в складний час, коли фермери по всій Європі виходять на вулиці, протестуючи проти правил Європейського зеленого курсу щодо захисту тварин і використання пестицидів, а також проти необхідності залишати 4% сільськогосподарських земель перелогами.

Виплати субсидій україні можуть призвести до скорочення субсидій на сільське господарство для існуючих країн-членів ЄС приблизно на 20%.

Послаблення жорстких екологічних норм, нові субсидії та зниження податків це основні вимоги, які висувають фермери-протестувальники в Євросоюзі. І на їх думку, такі кроки захистять їх від зовнішніх конкурентів, таких як Україна.

Багато українських фермерів вважають, що вступ до ЄС дасть їм доступ до масштабних субсидій, які збільшать їхні врожаї та принесуть більший дохід. Однак деякі посадовці кажуть, що субсидії можуть, навпаки, зіграти проти України.

"Я думаю, що це проблема. Субсидії в сільському господарстві дуже часто грають погану роль, коли вони стають знеболюючим і до них звикають", - вважає український посадовець.

Крім того, українські фермери можуть стати менш динамічними із субсидіями, вважає співрозмовник. 

"Коли ти живеш у системі дотацій, ти до них прив'язаний. Якщо у вас є дотація на моркву, то ви будете садити тільки моркву", – підсумував анонімний політик.

 
УкраїнаЄвросоюзЄвропейський зелений курс

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