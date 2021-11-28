Столтенберг про можливе вторгнення РФ в Україну: Це не може вважатися блефом
Про це повідомляє німецьке видання Sonttag, пише "Інтерфакс-Україна".
"Вдруге цього року ми бачимо, що Росія зібрала тисячі військовослужбовців на кордоні з Україною. Сюди входить військова техніка, така як танки, артилерія та безпілотники, а також сухопутні війська. Я не можу розмірковувати про наміри Росії. Але ми бачили, що Росія і раніше застосовувала насильство проти своїх сусідів, тому ми не можемо вважати, що це просто блеф", - зазначив Столтенберг.
За його словами, військовий альянс залишається "пильним", і за ситуацією ведеться ретельне спостереження. "Ми продовжимо підтримувати Україну політично та практично, щоб країна могла захистити себе від агресії", - зазначив генсек.
Водночас Столтенберг закликав Росію знизити напруженість та деескалацію. "Водночас ми, як і раніше, відкриті для діалогу з Росією. Коли напруженість висока, діалог стає ще важливішим", - наголосив генсек НАТО.
Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає декілька варіантів дій у випадку нападу РФ на Україну. Вони, зокрема, передбачають введення санкцій проти Росії та обмеження військових навчань на території ЄС.
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