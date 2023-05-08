Суд поновив заборону на російські прапори в Берліні 8 і 9 травня

Вищий адміністративний суд німецької столиці повернув заборону на використання символіки країни-агресора.

Вищий адміністративний суд Берліна в понеділок поновив заборону на демонстрацію прапорів росії в німецькій столиці протягом 8 і 9 травня після скарги поліції на рішення суду нижчої інстанції.

Про це у Twitter повідомила поліція Берліна.

Берлінський суд "визнав обґрунтованою" скаргу правоохоронців на рішення дозволити російські прапори у парках Трептов, Тіргартен та Шенхольцер-Хайде.

"Вивішування російських прапорів і знаків розрізнення, прапорів СРСР, а також георгіївської стрічки і прапора залишається забороненим на зазначених пам’ятних місцях", - додають там.

Місцеве видання Berliner Zeitung процитувало рішення адміністративного суду Берліна, що погодився з аргументами поліції: прапори рф "можуть виражати готовність до застосування насильства у зв'язку з агресивною війною проти України, що триває".

"У нинішньому контексті вони (російські прапори – ред.) в будь-якому випадку можуть бути сприйняті як декларація симпатії до війни", - підкреслили в суді.

Раніше повідомлялось, що росіяни здають мовний іспит у Латвії, щоб уникнути депортації.