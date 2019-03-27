Суд скасував заборону серіалу "Свати" і дозволив в'їзд в Україну російському акторові Добронравову
"Зокрема, суд визнав протиправними дії Служби безпеки з підготовки довідки про наявність підстав для прийняття постанови про заборону на в'їзд громадянинові РФ Федору Добронравову і визнав протиправною і скасував відповідну постанову", - повідомляють на сайті суду.
Також суд визнав протиправними дії СБУ щодо звернення до Міністерства культури про внесення Добронравова до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці і скасував цей наказ Міністерства культури, а також наказ Державного агентства з питань кіно в частині анулювання державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування серіалу.
Нагадаємо, в листопаді 2017 року Міністерство культури України внесло Добронравова в так званий "чорний список" - перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Йому також було заборонено в'їзд у країну. Після цього художній керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому розкритикував заборону на в'їзд Добронравову, а студія мала намір оскаржити заборону серіалу в міжнародних судах.
Через Добронравова Держагентство з питань кіно також заборонило показ серіалу "Свати". У січні 2018 року Окружний адмінсуд Києва відмовився скасувати цю заборону за позовом Студії "Квартал 95".
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