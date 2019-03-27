Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Суд скасував заборону серіалу "Свати" і дозволив в'їзд в Україну російському акторові Добронравову

Суд визнав протиправними дії СБУ і Міністерства культури стосовно актора
Окружний адміністративний суд Києва скасував заборону серіалу "Свати" студії "Квартал 95" і дозволив в'їзд в Україну російському акторові Федору Добронравову.
Суд скасував заборону серіалу "Свати" і дозволив в Федір Добронравов. Фото: perego-shop.ru

"Зокрема, суд визнав протиправними дії Служби безпеки з підготовки довідки про наявність підстав для прийняття постанови про заборону на в'їзд громадянинові РФ Федору Добронравову і визнав протиправною і скасував відповідну постанову", - повідомляють на сайті суду.

Також суд визнав протиправними дії СБУ щодо звернення до Міністерства культури про внесення Добронравова до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці і скасував цей наказ Міністерства культури, а також наказ Державного агентства з питань кіно в частині анулювання державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування серіалу.

Нагадаємо, в листопаді 2017 року Міністерство культури України внесло Добронравова в так званий "чорний список" - перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Йому також було заборонено в'їзд у країну. Після цього художній керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому розкритикував заборону на в'їзд Добронравову, а студія мала намір оскаржити заборону серіалу в міжнародних судах.

Через Добронравова Держагентство з питань кіно також заборонило показ серіалу "Свати". У січні 2018 року Окружний адмінсуд Києва відмовився скасувати цю заборону за позовом Студії "Квартал 95".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 03 2019 14:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.