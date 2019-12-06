Суд випустив під заставу українця-капітана судна, яке зіткнулося з туристичним човном у Будапешті

Однак адвокат українця Ґабор Тот наголосив, що апеляційний суд Будапешта підтвердив рішення про звільнення українця під заставу у розмірі 15 млн угорських флоринів

В Угорщині суд випустив під заставу 64-річного українського капітана круїзного лайнера Viking Sigyn, який зіткнувся на Дунаї у Будапешті з туристичним човном "Русалка", в результаті чого той затонув.

Аварія сталася два тижні тому. На борту "Русалки" перебували 35 людей – туристи з Південної Кореї та члени екіпажу. 26 з них і двоє угорців – членів екіпажу загинули, повідомляє "Громадське".

Прокурори заявили, що українського капітана лайнера Юрія Ц. з Одеси заарештували за підозрою у неправомірних діях. Команда захисників українця повідомила, що він пригнічений через трагедію, але заперечує будь-яку провину.

Уряд Південної Кореї офіційно просив тримати українця під вартою, а також надіслав до Угорщини дайверів і посадовців для надання допомоги у проведенні розслідування.

Однак адвокат українця Ґабор Тот наголосив, що апеляційний суд Будапешта підтвердив рішення про звільнення українця під заставу у розмірі 15 млн угорських флоринів (53 тис.).

Нагадаємо, усього на судні були 35 осіб, двоє представників екіпажу - угорців, решта 33 пасажири – громадянами Південної Кореї, сімох врятували, тіла ще сімох знайшли.

Туристичне судно, на борту якого були туристи з Південної Кореї, затонуло майже відразу після зіткнення з пасажирським судном біля одного з мостів через Дунай у Будапешті ввечері 29 травня. Міністерство закордонних справ Південної Кореї повідомило, що туристи не мали на собі рятувальних жилетів.

Капітаном кобарля, який врізався у затонулий теплохід в Будапешті виявився українцем. 31 травня угорська поліція його затримала.

Додамо, за попередніми даними, українця підозрюють в тому, що він своїми діями наразив на небезпеку водний транспорт, що в результаті призвело до масової загибелі людей. Повідомляється, що українець є досвідчиним моряком.