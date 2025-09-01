Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Суднобудівні потужності Китаю майже у 200 разів перевищують американські

01 вересня 2025, 14:33
Суднобудівні потужності Китаю майже у 200 разів перевищують американські
Фото: ООС
Комуністична партія Китаю зараз має найбільший у світі флот ‒ 234 військові кораблі проти 219 у ВМС США.
Протягом останніх двох десятиліть Китай збільшив інвестиції в суднобудування. Понад 60% світових замовлень цього року надійшло до китайських корабелень. 
 
Про це пише BBC, зазначаючи, що Китай будує більше кораблів, ніж будь-яка інша країна, тому що він може робити це швидше, ніж будь-хто інший.
 
Масштаби надзвичайні, у багатьох відношеннях вражають”, ‒ каже Нік Чайлдс, морський експерт лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень. 
 
Чалдайс додає, що суднобудівні потужності Китаю приблизно в 200 разів перевищують загальні потужності Сполучених Штатів.
 
Це беззаперечне лідерство поширюється й на військово-морський флот КНР. Комуністична партія Китаю зараз має найбільший у світі флот ‒234 військові кораблі проти 219 у ВМС США.
 
Вибухове зростання Китаю було підживлено морем”, ‒ додає BBC.
 
Друга за величиною економіка світу є домівкою для семи з 10 найзавантаженіших портів світу, які мають вирішальне значення для глобальних маршрутів постачання. А китайські прибережні міста процвітають завдяки торгівлі.
 
У міру зростання амбіцій Пекіна зростав і його військово-морський арсенал, а також його впевненість у тому, що він зможе заявити про свої претензії у Південнокитайському морі та за його межами. Китай під керівництвом голови Сі Цзиньпіна, безумовно, хоче бути володарем морів. Питання, чи вдасться йому це”, ‒ йдеться у матеріалі.
 
Зазначається, що грандіозний військовий парад у середу у Пекіні може показати, наскільки близько він до цієї мети. Сі Цзиньпін прийматиме на цьому заході президента росії путіна та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.США та їхні союзники уважно стежитимуть за демонстрацією Китаєм своєї військової потужності, йдеться про протикорабельні ракети, гіперзвукову зброю та підводні дрони.
 
ВМС США, хоча й мають значні переваги, бачать, що розрив у своїх можливостях з Китаєм зменшується, і намагаються знайти спосіб вирішити цю проблему. Тому що їхні суднобудівні потужності значно скоротилися за останні десятиліття”, ‒ каже Чайлдс.
 
Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче виправити це, і підписав указ про відродження суднобудування США та повернення морської переваги Америки. Це, додає Чайлдс, буде “дуже складним завданням”.
Китайвійна в Україніросія окупанти

