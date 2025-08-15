Суперник Орбана звинуватив рф у втручанні в процес виборів

У росії хочуть завадити опозиціонеру скинути чинного прем'єра з насидженого місця

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що росія намагається втрутитися у вибори, які відбудуться в країні наступного року.

Політик звинуватив москву у спробі завадити перемозі його руху задля збереження при владі лояльного до кремля прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Заява Мадяра стала відповіддю на оприлюднення росіянами "дослідження", відповідно до якого опозиціонер нібито є "протеже і маріонеткою Європейської Комісії для усунення від влади демократичного уряду". У Орбана поквапилися приєднатися до цих висновків: міністр закордонних справ Петер Сіярто сказав, що у звіті з рф "немає нічого нового".

Згідно з опитуваннями, партія "Тиса" може мати на виборах двозначну відсоткову перевагу над чинною владною політсилою "Фідес".