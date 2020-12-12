Світовий банк виділив Україні ще $300 млн для підтримки населення під час пандемії
Про це повідомляє "Громадське" з посмиланням на пресслужбу банку.
Це вже друга позика, яку Світовий банк затверджує для підтримки населення. Перша була 30 квітня - тоді виділили 150 мільйонів доларів.
Через пандемію бідність в Україні може збільшитися на 4%, прогнозує банк. Завдяки виділеним коштом українська влада зможе фінансово підтримувати населення, зокрема впровадити грошові перекази фізичним особам і домашнім господарствам, які втратили роботу чи джерела доходу через пандемію.
Загалом Світовий банк підтримує дії української влади у боротьбі з бідністю на тлі COVID-19 у межах програми модернізації соціального захисту та двох додаткових програм фінансування. Таким чином Україні виділили 750 мільйонів доларів для захисту населення.
Також нещодавно стало відомо, що Світовий банк виділить Україні 100 мільйонів доларів на закупівлю вакцини проти COVID-19.
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