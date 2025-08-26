Сибіга розповів про важливі переговори з Рубіо

Рубіо, Сибіга та європейські дипломати обговорили війну в Україні

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо провів переговори з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та європейськими дипломатами, і обговорив зусилля щодо припинення війни в Україні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Держдепартаменту США.

"Державний секретар, міністри закордонних справ і високий представник домовилися продовжити співробітництво в дипломатичних зусиллях із припинення війни між Росією та Україною шляхом досягнення міцного врегулювання на основі переговорів", - зазначається в повідомленні.

Глава українського МЗС Андрій Сибіга прокоментував розмову на своїй сторінці в Х.

"Я взяв участь у важливій нараді, присвяченій шляху до миру і гарантій безпеки для України, організованій США. Я вдячний держсекретарю Рубіо за його зусилля і президенту Трампу за його миротворче лідерство", - зазначив він. Сибіга наголосив, що підтвердив позицію України про те, що гарантії безпеки мають бути "конкретними, юридично зобов'язуючими та ефективними". "Вони мають бути багатовимірними, включно з військовим, дипломатичним, правовим та іншими рівнями. Ми всі переконані, що українська армія є фундаментальною ланкою будь-яких таких гарантій, тому її максимальне зміцнення - наш головний пріоритет", наголосив міністр закордонних справ України. Він також підкреслив, що Україна готова до подальших кроків до миру.

"Ми готові до зустрічей на рівні лідерів у будь-яких форматах і географічних регіонах. Ми готові покласти край вбивствам і дати дипломатії шанс", - наголосив глава МЗС.

Він при цьому наголосив, що якщо росія тягнутиме час і відкидатиме значущі, конструктивні кроки до миру, "їй доведеться зіткнутися з наслідками: серйозним посиленням санкцій і зміцненням потенціалу України".