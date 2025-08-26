Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сибіга розповів про важливі переговори з Рубіо

26 серпня 2025, 08:55
Сибіга розповів про важливі переговори з Рубіо
Фото: МЗС України
Рубіо, Сибіга та європейські дипломати обговорили війну в Україні
Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо провів переговори з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та європейськими дипломатами, і обговорив зусилля щодо припинення війни в Україні.
 
Про це йдеться в повідомленні на сайті Держдепартаменту США.
 
"Державний секретар, міністри закордонних справ і високий представник домовилися продовжити співробітництво в дипломатичних зусиллях із припинення війни між Росією та Україною шляхом досягнення міцного врегулювання на основі переговорів", - зазначається в повідомленні.
 
Глава українського МЗС Андрій Сибіга прокоментував розмову на своїй сторінці в Х.
 
"Я взяв участь у важливій нараді, присвяченій шляху до миру і гарантій безпеки для України, організованій США. Я вдячний держсекретарю Рубіо за його зусилля і президенту Трампу за його миротворче лідерство", - зазначив він.
 
Сибіга наголосив, що підтвердив позицію України про те, що гарантії безпеки мають бути "конкретними, юридично зобов'язуючими та ефективними".
 
"Вони мають бути багатовимірними, включно з військовим, дипломатичним, правовим та іншими рівнями. Ми всі переконані, що українська армія є фундаментальною ланкою будь-яких таких гарантій, тому її максимальне зміцнення - наш головний пріоритет", наголосив міністр закордонних справ України.
 
Він також підкреслив, що Україна готова до подальших кроків до миру.
 
"Ми готові до зустрічей на рівні лідерів у будь-яких форматах і географічних регіонах. Ми готові покласти край вбивствам і дати дипломатії шанс", - наголосив глава МЗС.
 
Він при цьому наголосив, що якщо росія тягнутиме час і відкидатиме значущі, конструктивні кроки до миру, "їй доведеться зіткнутися з наслідками: серйозним посиленням санкцій і зміцненням потенціалу України".
МЗС Українивійна в Україніросія окупанти

