Син Джо Байдена вирішив піти з китайської компанії та прокоментував роботу в Burisma
Син Джо Байдена вирішив піти з китайської компанії та прокоментував роботу в Burisma про це свідчить заява, написана від імені Гантера Байдена його адвокатом Джорджем Месіресом, передає "Громадське".
Компанія з управління інвестиційними фондами ("BHR") була заснована у 2013 році з заявленим наміром інвестувати китайський капітал за межами Китаю. Як стверджує адвокат, у цій компанії Гантер був членом ради директорів з власного інтересу, не отримуючи жодних прибутків. Водночас Гантер має намір піти у відставку з ради директорів компанії до 31 жовтня 2019 року.
Він також зобов’язався не працювати у жодній іноземній компанії та не входитиме в правління таких компаній, якщо його батька оберуть президентом США на виборах у 2020 році.
Щодо роботи Байдена у раді директорів української енергетичної компанії Burisma адвокат нагадав, що Гантер приєднався до ради як невиконавчий директор, тобто він був незалежним членом правління, а не членом управлінської команди.
"Гантер ніколи не відповідав за юридичні справи компанії. Як і всі директори Burisma, Гантер отримав компенсацію за свою роботу" - додав адвокат.
"Гантер залишив посаду в Burisma у квітні 2019 року. Попри ретельну перевірку, жоден з правоохоронних органів, ані вітчизняних, ані іноземних, не стверджував, що Гантер скоїв правопорушення в будь-який момент протягом свого п’ятирічного терміну" - наголосив захисник.
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