Сирія відновила експорт нафти уперше за 14 років

Міністерство енергетики Сирії оголосило про відновлення експорту нафти з західного порту Тартус вперше за 14 років.

Про це повідомляє Euronews.

"600 000 барелів сирої нафти було експортовано з нафтового терміналу Тартус на борту танкера Nessus Christiana для компанії BeServ Energy. Це досягнення є важливим кроком у відродженні нафтового сектора і розширенні горизонтів співпраці з міжнародними компаніями, за яким у найближчий період послідують подальші експортні поставки", — йдеться у заяві міністерства.

У 2010 році, до початку громадянської війни, дохід від продажів нафти становив 20% ВВП Сирії, та близько половину її експорту. Раніше країна видобувала 390 000 барелів нафти на день, але видобуток різко скоротився і у 2023 році становив лише 40 000 барелів на день.

У понеділок, 1 вересня 2025 року Міністерство фінансів США оголосило про скасування санкцій щодо Сирії, рішення набрало чинності у вівторок.

На початку липня президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування санкцій, накладених на Сирію Сполученими Штатами через дії режиму колишнього президента Сирії Башара Асада у 2011 році, після чого кілька європейських країн оголосили про скасування економічних санкцій проти Дамаска.

Як повідомлялось, наприкінці березня 2025 року росія вперше в історії відправила Сирії арктичну нафту.

У березні росія відправила дизельне паливо до Сирії на борту танкера, який перебуває під санкціями США. Це перша відома пряма поставка в цю близькосхідну країну за понад десять років.