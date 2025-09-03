Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сирія відновила експорт нафти уперше за 14 років

03 вересня 2025, 09:58
1 вересня 2025 року Міністерство фінансів США оголосило про скасування санкцій щодо Сирії, рішення набрало чинності у вівторок.

Міністерство енергетики Сирії оголосило про відновлення експорту нафти з західного порту Тартус вперше за 14 років.

Про це повідомляє Euronews.

"600 000 барелів сирої нафти було експортовано з нафтового терміналу Тартус на борту танкера Nessus Christiana для компанії BeServ Energy. Це досягнення є важливим кроком у відродженні нафтового сектора і розширенні горизонтів співпраці з міжнародними компаніями, за яким у найближчий період послідують подальші експортні поставки", — йдеться у заяві міністерства.

У 2010 році, до початку громадянської війни, дохід від продажів нафти становив 20% ВВП Сирії, та близько половину її експорту. Раніше країна видобувала 390 000 барелів нафти на день, але видобуток різко скоротився і у 2023 році становив лише 40 000 барелів на день.

На початку липня президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування санкцій, накладених на Сирію Сполученими Штатами через дії режиму колишнього президента Сирії Башара Асада у 2011 році, після чого кілька європейських країн оголосили про скасування економічних санкцій проти Дамаска.

Як повідомлялось, наприкінці березня 2025 року росія вперше в історії відправила Сирії арктичну нафту.

У березні росія відправила дизельне паливо до Сирії на борту танкера, який перебуває під санкціями США. Це перша відома пряма поставка в цю близькосхідну країну за понад десять років.

Сиріянафтаекспортсанкції

