Сирський оголосив про створення нового роду військ для захисту інфраструктури
26 вересня 2025, 14:33
Фото Міністерства оборони України
Йдеться про безпілотні системи ППО
Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що зараз триває процес створення нового роду військ у складі Повітряних сил — безпілотних систем протиповітряної оборони.
Про це він сказав під час зустрічі з журналістами.
Створення нового роду військ Сирський пояснив потребою захисту мирних жителів і критично важливих об'єктів України.
За його словами, дрони-перехоплювачі вітчизняного та іноземного виробництва збивають "шахеди" з ефективністю щонайменше 70%. Саме тому створять командування, яке займатиметься такими дронами, а також посилять підрозділи, які вже їх використовують.
"Цей процес у розпалі, якщо можна так сказати", — каже головком.