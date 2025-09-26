Сирський оголосив про створення нового роду військ для захисту інфраструктури

Йдеться про безпілотні системи ППО

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що зараз триває процес створення нового роду військ у складі Повітряних сил — безпілотних систем протиповітряної оборони.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами.

Створення нового роду військ Сирський пояснив потребою захисту мирних жителів і критично важливих об'єктів України.

За його словами, дрони-перехоплювачі вітчизняного та іноземного виробництва збивають "шахеди" з ефективністю щонайменше 70%. Саме тому створять командування, яке займатиметься такими дронами, а також посилять підрозділи, які вже їх використовують.

"Цей процес у розпалі, якщо можна так сказати", — каже головком.