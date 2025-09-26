Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сирський розповів про ситуацію на Дніпропетровщині

26 вересня 2025, 13:53
Сирський розповів про ситуацію на Дніпропетровщині
Фото Міністерства оборони України
Противник перекинув на цей напрямок підрозділи морської піхоти, однак зараз всі вони "зав'язли" в боях в районі Добропілля
Ситуація на межі Дніпропетровщини динамічна, оскільки противник там намагається просунутись, використовуючи тактику "тисячі порізів", оскільки не має сил для швидкого прориву української оборони.
 
Про це Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський сказав на зустрічі з журналістами.
 
"Дніпропетровщина – це Новопавлівський напрямок, де сходяться адміністративні межі трьох областей – Запорізька, Донецька і Дніпропетровська. Ситуація там динамічна. Території великі, щільності військ недостатні. І з нашого боку, і з їхнього боку. росіян там більше. Але ж для того, щоб провести якийсь рішучий наступ, у них не вистачає сил і засобів", - розповів він. 
 
За словами Сирського, противник перекидав із Сумського напрямку на Новопавлівський підрозділи морської піхоти, щоб прорвати нашу оборону і зробити ривок або в Запорізьку, або в Дніпропетровську область. 
 
"Але ми активними діями зірвали спробу наступу ворога на Новопавлівському напрямку. Вся морська піхота росіян зараз зав'язла в боях на Добропільському напрямку", - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.
війна в УкраїніОлександр Сирськийросія окупанти

