Таїланд і Камбоджа підписали мирну угоду

26 жовтня 2025, 11:49
Таїланд і Камбоджа підписали мирну угоду
Скриншот з відео
Таїланд і Камбоджа підписали мирну угоду після 5-денних бойових дій, що виникли влітку.
Президент США Дональд Трамп прибув до Малайзії на саміт АСЕАН (Асоціації держав Південно-Східної Азії), де має стати свідком розширеної угоди про припинення вогню між Таїландом і Камбоджею.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Першим пунктом програми Трампа на цьому саміті стала участь у підписанні угоди між Камбоджею і Таїландом - після того, як він допоміг досягти перемир'я в липні, що завершило кровопролитний п'ятиденний конфлікт на кордоні.
 
Нова угода розвиває умови перемир'я, підписаного три місяці тому, після того, як Трамп особисто подзвонив тодішнім лідерам обох країн і настійно закликав їх припинити бойові дії, інакше Вашингтон призупинить торговельні переговори. Обидві сторони звинувачували одна одну на початку п'ятиденного обміну ракетними та артилерійськими ударами, внаслідок якого загинуло щонайменше 48 людей, а близько 300 000 були змушені залишити свої домівки, що стало найважчим зіткненням у їхній новітній історії.
 
Прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул ледь не пропустив церемонію через смерть королеви-матері Сірікіт, але зрештою все ж прилетів на підписання.
 
Сам Трамп заявив: "Мені подобається закінчувати війни. Не можу назвати це хобі, тому що це набагато серйозніше, ніж просто хобі, але це те, що у мене добре виходить, і те, що я люблю робити".

 

