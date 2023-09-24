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Таїланд планує отримати $5 мільярдів інвестицій від трьох американських корпорацій – Reuters

24 вересня 2023, 16:52
Таїланд планує отримати $5 мільярдів інвестицій від трьох американських корпорацій – Reuters
Фото: AFP
Йдеться про такі компанії, як Tesla, Google і Microsoft.

Прем'єр-міністр Таїланду Сретта Тавісін заявив, що країна очікує отримати інвестиції в розмірі щонайменше 5 млрд дол від Tesla, Google і Microsoft.

Про це пише Reuters.

За словами Сретта, Tesla розглядає можливість будівництва заводу з виробництва електромобілів, а Microsoft і Google - центрів обробки даних. Також премʼєр Таїланду не уточнив чи будуть ці 5 млрд дол спільними інвестиціями, чи кожна з компаній зробить їх окремо.

"Свіжі іноземні інвестиції стимулюватимуть економіку Таїланду, яка, як очікується, зросте на 2,8% цього року, що менше, ніж прогнозувалося раніше, через слабший експорт", – йдеться в повідомленні.

Минулого тижня Сретта говорив з генеральним директором Tesla Ілоном Маском про сектор електромобілів.

Зазначається, що Таїланд, четвертий за величиною центр складання автомобілів в Азії, пропонує стимули виробникам електромобілів і акумуляторів, а також зниження податків для місцевих покупців електромобілів, щоб залишатися регіональним автомобільним центром.

інвестиціїТайландвійна в Україніросія окупанти

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