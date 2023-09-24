Таїланд планує отримати $5 мільярдів інвестицій від трьох американських корпорацій – Reuters

Йдеться про такі компанії, як Tesla, Google і Microsoft.

Прем'єр-міністр Таїланду Сретта Тавісін заявив, що країна очікує отримати інвестиції в розмірі щонайменше 5 млрд дол від Tesla, Google і Microsoft.



Про це пише Reuters.

За словами Сретта, Tesla розглядає можливість будівництва заводу з виробництва електромобілів, а Microsoft і Google - центрів обробки даних. Також премʼєр Таїланду не уточнив чи будуть ці 5 млрд дол спільними інвестиціями, чи кожна з компаній зробить їх окремо.



"Свіжі іноземні інвестиції стимулюватимуть економіку Таїланду, яка, як очікується, зросте на 2,8% цього року, що менше, ніж прогнозувалося раніше, через слабший експорт", – йдеться в повідомленні.

Минулого тижня Сретта говорив з генеральним директором Tesla Ілоном Маском про сектор електромобілів.

Зазначається, що Таїланд, четвертий за величиною центр складання автомобілів в Азії, пропонує стимули виробникам електромобілів і акумуляторів, а також зниження податків для місцевих покупців електромобілів, щоб залишатися регіональним автомобільним центром.