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The Rolling Stones випустили новий кліп: він про спорожніле місто в часи ізоляції

Відео опублікували на YouTube-каналі групи
Гурт The Rolling Stones випустив кліп на пісню Living in a Ghost Town (Життя в місті-привиді).
The Rolling Stones випустили новий кліп: він про спорожніле місто в часи ізоляції

Журнал Rolling Stone пише, що музиканти опублікували кліп, щоб зробити приємність своїм шанувальникам, яким через карантинні обмеження у світі довелося чекати перенесений етап концертного туру гурту, повідомляє "Громадське".

"Життя було таке прекрасне, потім ми всі опинилися під замком. Відчуй себе привидом в місті-привиді", - співає Мік Джаггер, поки в кліпі демонструються кадри спорожнілих Лондона, Лос-Анджелеса, Кейптауна, Токіо, Осло та інших міст.

Пісня "Living in a Ghost Town" стала першою оригінальною композицією The Rolling з 2012 року.

В інтерв’ю Мік Джаггер розповів, що написав пісню з Кітом Річардсом ще до загального карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу. Річардс уточнив, що пісня була записана в студії в Лос-Анджелесі на початку 2019 року.

"Це було написано не зараз, і це досить дивно. Я писав про те, що перебуваю у місці, яке було сповнене життя, а тепер, так би мовити, позбавлене життя ... Я просто перебирав струни й приблизно за 10 хвилин написав її, дуже швидко", - розповів Джаггер

Але закінчували трек музиканти вже на самоізоляції. Вони зрозуміли, що пісня резонує з сьогоденням, тому вирішила не відкладати її вихід.

Джаггер каже, що змінив кілька рядків, щоб точніше відобразити час: "Місцями вірші виглядали занадто дивними і занадто темними. І я злегка підправив їх. Зовсім небагато. Велика частина тексту - це те, що я зробив з самого початку".

Передбачається, що "Living In a Ghost Town" увійде в новий альбом групи.

Останній студійний альбом The Rolling Stones з авторським матеріалом "A Bigger Bang" вийшов ще в 2005 році. У 2012-му був виданий збірник хітів "Grrr!", до якого увійшли два нові треки "Doom and Gloom" і "One More Shot".

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24 04 2020 12:09
ТЕГИ: музика
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