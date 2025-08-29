Британська Рада не є законною мішенню для атак путіна.

російські ракети, які пошкодили будівлю Британської ради в Києві, знову яскраво продемонстрували справжню сутність деспотичного режиму владіміра путіна. Британський прем'єр-міністр Кір Стармер звинуватив кремлівського автократа у "зриві миру" своїми діями, і важко уявити, щоб будь-який неупереджений спостерігач міг із цим не погодитися.

Сполучені Штати, росія та Україна ведуть складні переговори щодо можливого мирного врегулювання. Велика Британія, як один із провідних союзників України, відіграє свою роль у консультаціях із Києвом та Вашингтоном, а також у формуванні післявоєнного безпекового порядку.

Про це пише The Telegraph.

Здійснити цілеспрямований удар по культурних інституціях учасника переговорів важко трактувати інакше, ніж як демонстрацію відвертої зневаги до переговорів, що тривають. російський удар також пошкодив будівлю місії ЄС в Києві, через що один із послів заявив: "Війна торкнулася Європейського Союзу. І ніхто мене не переконає, що це не було задумом путіна".

"Здійснення такого удару саме зараз може бути спробою залякати держави, які підтримують Київ, або накласти додаткові витрати перед укладанням мирної угоди. Також можливо, що путін просто має намір продовжувати діяти так, як робив досі: повідомлення про російський замах на вбивство глави німецької збройової компанії Rheinmetall та серія вибухів посилок з бомбами по всій Європі підкреслили, що кремль, здається, не дуже переймається тим, що завдав удару по західних цивільних та установах у своїх зусиллях ізолювати Україну", — вважають в газеті.

В The Telegraph додають, що Британська рада пропонує освітні курси та програми з англійської мови; вона не є законною ціллю для такого удару, незалежно від похмурих і безпідставних натяків кремля на шпигунство. росія, своєю чергою, повинна й надалі відчувати тиск у вигляді підтримки Києва та економічних санкцій, а Стармер має абсолютно чітко дати зрозуміти, що Лондон не піддасться на такі атаки.

"Справді, прем’єр-міністру варто врахувати, що російські пропагандисти, схоже, виявляють особливу ворожість до Великої Британії та її зусиль допомагати Україні, приписуючи Лондону кожну невдачу у спробах путіна захопити цю країну. У цьому, принаймні, нам слід бути тією державою, якою росія нас вважає: використовувати кожну нагоду, щоб ставати перешкодою для путіна — від поля бою до переговорів і аж до забезпечення післявоєнного миру", — підсумувала редакційна колегія.