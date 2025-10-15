Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

The Times пояснило перевагу "Томагавків" перед дронами

15 жовтня 2025, 10:57
The Times пояснило перевагу
У великій кількості ці ракети можуть змінити ситуацію.
Крилата ракета "Томагавк " - старе, але як і раніше потужне озброєння. Періодично модернізована з моменту появи в 1980-х роках, вона залишається основним американським засобом для дальніх точних ударів, застосовуваним з надводних кораблів і підводних човнів США.
 
Про це пише The Times.
 
Ракета може летіти на низькій висоті до 2 500 км і у своїй останній модифікації оснащена бронепробивною бойовою частиною. Вона ідеально підходить для знищення командних бункерів та інших високоцінних цілей у тилу противника. Тож, якщо кремлівський диктатор путін продовжить ігнорувати заклики президента США Дональда Трампа до завершення війни в Україні, його командири незабаром можуть опинитися на прийомі такої ракети.
 
Трамп 17 жовтня втретє прийме в Білому домі президента України Володимира Зеленського. Журналісти зазначають, що зустріч має відбутися значно тепліше, ніж перша, на якій українського лідера публічно відчитали за небажання визнати слабкість своєї позиції.
 
"Тепер Трамп - уражений після приниження, коли його переграв колишній співробітник КДБ пропонує Зеленському "нову руку": неуточнену кількість "Томагавків". Трамп повинен не тільки поставити ці ракети, а й зробити це терміново і у великих обсягах", - йдеться в матеріалі.
 
ЗМІ пише, що Україні знадобляться сотні цих ракет, якщо ця система "повинна мати помітний вплив" на повномасштабну війну, яка загрожує затягнутися на довше, ніж Перша світова війна.
 
"Томагавки" давно в списку бажань Києва. Хоча росія може застосовувати безліч систем - крилаті ракети, що запускаються з літаків і кораблів, планерні боєприпаси і дрони - в масованих атаках по цивільній і військовій інфраструктурі України, здатність Києва завдавати ударів глибоко по величезних тилах противника обмежена.
 
Британські авіаційні крилаті ракети Storm Shadow ефективні, але занадто обмежені за дальністю і за кількістю. І хоча ударні дрони України досягли помітних успіхів, особливо після атак на НПЗ, їм не вистачає сили для ударів на велику дальність.
 
ЗМІ пише, що Трамп, ніколи не схильний до благодійності, хоче, щоб європейські країни НАТО заплатили за "Томагавки" від імені України. При ціні приблизно в 4 мільйони доларів за одиницю це може обмежити поставки. Є й інше питання: американський запас "Томагавків", хоч і значний - близько 4 000 одиниць - не нескінченний.

 

війна в Україніросія окупантиракета

Останні матеріали

Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Політика
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 12:07
Політика
"Красуня" Мелоні, крінжовий Стармер і квитки на футбол. Дивні моменти з саміту Трампа щодо Гази – Politico
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 08:42
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Політика
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 16:17
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Політика
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 11:58
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 00:51
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Політика
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 16:28
Афганістан-Пакистан.
Політика
Афганістан-Пакистан. "Аль-Каїда" проти "Аль-Каїди" – Том Купер
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 12:53
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 02:11
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється