The Times пояснило перевагу "Томагавків" перед дронами
15 жовтня 2025, 10:57
У великій кількості ці ракети можуть змінити ситуацію.
Крилата ракета "Томагавк " - старе, але як і раніше потужне озброєння. Періодично модернізована з моменту появи в 1980-х роках, вона залишається основним американським засобом для дальніх точних ударів, застосовуваним з надводних кораблів і підводних човнів США.
Про це пише The Times.
Ракета може летіти на низькій висоті до 2 500 км і у своїй останній модифікації оснащена бронепробивною бойовою частиною. Вона ідеально підходить для знищення командних бункерів та інших високоцінних цілей у тилу противника. Тож, якщо кремлівський диктатор путін продовжить ігнорувати заклики президента США Дональда Трампа до завершення війни в Україні, його командири незабаром можуть опинитися на прийомі такої ракети.
Трамп 17 жовтня втретє прийме в Білому домі президента України Володимира Зеленського. Журналісти зазначають, що зустріч має відбутися значно тепліше, ніж перша, на якій українського лідера публічно відчитали за небажання визнати слабкість своєї позиції.
"Тепер Трамп - уражений після приниження, коли його переграв колишній співробітник КДБ пропонує Зеленському "нову руку": неуточнену кількість "Томагавків". Трамп повинен не тільки поставити ці ракети, а й зробити це терміново і у великих обсягах", - йдеться в матеріалі.
ЗМІ пише, що Україні знадобляться сотні цих ракет, якщо ця система "повинна мати помітний вплив" на повномасштабну війну, яка загрожує затягнутися на довше, ніж Перша світова війна.
"Томагавки" давно в списку бажань Києва. Хоча росія може застосовувати безліч систем - крилаті ракети, що запускаються з літаків і кораблів, планерні боєприпаси і дрони - в масованих атаках по цивільній і військовій інфраструктурі України, здатність Києва завдавати ударів глибоко по величезних тилах противника обмежена.
Британські авіаційні крилаті ракети Storm Shadow ефективні, але занадто обмежені за дальністю і за кількістю. І хоча ударні дрони України досягли помітних успіхів, особливо після атак на НПЗ, їм не вистачає сили для ударів на велику дальність.
ЗМІ пише, що Трамп, ніколи не схильний до благодійності, хоче, щоб європейські країни НАТО заплатили за "Томагавки" від імені України. При ціні приблизно в 4 мільйони доларів за одиницю це може обмежити поставки. Є й інше питання: американський запас "Томагавків", хоч і значний - близько 4 000 одиниць - не нескінченний.