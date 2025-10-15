The Times пояснило перевагу "Томагавків" перед дронами

У великій кількості ці ракети можуть змінити ситуацію.

Крилата ракета "Томагавк " - старе, але як і раніше потужне озброєння. Періодично модернізована з моменту появи в 1980-х роках, вона залишається основним американським засобом для дальніх точних ударів, застосовуваним з надводних кораблів і підводних човнів США.

Про це пише The Times.

Ракета може летіти на низькій висоті до 2 500 км і у своїй останній модифікації оснащена бронепробивною бойовою частиною. Вона ідеально підходить для знищення командних бункерів та інших високоцінних цілей у тилу противника. Тож, якщо кремлівський диктатор путін продовжить ігнорувати заклики президента США Дональда Трампа до завершення війни в Україні, його командири незабаром можуть опинитися на прийомі такої ракети.

Трамп 17 жовтня втретє прийме в Білому домі президента України Володимира Зеленського. Журналісти зазначають, що зустріч має відбутися значно тепліше, ніж перша, на якій українського лідера публічно відчитали за небажання визнати слабкість своєї позиції.