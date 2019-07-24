Tinder попереджатиме представників ЛГБТ-спільноти про в'їзд у країни із забороною одностатевих відносин
Функція отримає назву "попередження мандрівника" і автоматично приховуватиме профіль такого користувача, повідомляє The Verge.
При бажанні людина зможе відкрити доступ до свого профілю, але розробники приховають відомості про її орієнтацію заради безпеки.
Для визначення списку потенційно небезпечних країн творці Tinder співпрацювали із Міжнародною асоціацією лесбіянок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та інтерсексуалів (ILGA). Всього виділено 69 країн, де одностатеві стосунки переслідуються за законом. У дев'яти із них, зокрема в Ірані та Саудівській Аравії, прокурори можуть домагатися смертної кари за одностатеві акти.
Нагадаємо, що у Санкт-Петербурзі вбили відому громадянську активістку, яка брала участь в акціях "демократичного, антивоєнного і ЛГБТ-рухів.
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