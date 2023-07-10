Тіньовий флот танкерів, який росія створила для обходу санкцій, зник швидше, ніж з'явився – Bloomberg

Це підкреслює складність відстеження того, хто допомагає москві доставляти її нафту покупцям по всьому світу після запровадження санкцій.

Флот танкерів, який з'явився з нізвідки для транспортування російської нафти, розформували навіть швидше, ніж збудували.

Про це пише Bloomberg.

За даними міжнародної морської бази даних Equasis, компанія Gatik Ship Management, що базується в Мумбаї, зараз керує флотом, який складається лише з чотирьох нафтових танкерів. Ще у квітні вона налічувала 42 судна, причому більшість із них були придбані менш ніж за рік.

Контактний номер Gatik у базі даних Equasis не працює, а електронні листи, відправлені на вказану адресу фірми, залишилися без відповіді. На початку 2023 року Gatik потрапила під пильну увагу, оскільки її дедалі більший флот танкерів викликав підозри. Судна компанії перевозили здебільшого російські барелі. І було не зрозуміло, хто насправді володіє фірмою.

"Частина флоту Gatik втратила доступ до стандартної галузевої страховки після того, як порушила цінову стелю на транспортування російської нафти, встановлену G7. Незабаром після цього деякі кораблі компанії також втратили класифікацію в Регістрі Ллойда – ще одній ключовій службі, яка підтверджує основні технічні стандарти для суден", – пише Bloomberg.

Важко зрозуміти, що насправді сталося з флотом. Судна, які більше не перебувають у комерційному управлінні Gatik, продовжують працювати з російською нафтою. Зараз вони перебувають під контролем цілої низки компаній, структура власності яких також незрозуміла.