Том Купер констатував, що вкрай мало інформації від обох сторін про ситуацію на фронті, і вирішив відпочити

Після минулих вихідних інформації дуже мало, до того ж з обох сторін, і тому важко сказати, що саме відбувається.

Про це пише Том Купер у щойно опублікованому дописі на своїй інтернет-сторінці. Публікуємо переклад його допису.

Якщо коротко і по суті, то усе виглядає приблизно так.

Куп'янськ: Звичайні, незначні російські атаки, жодних або майже жодних досягнень.

Кремінна: Те саме.

Сіверськ: Білогорівка все ще під українським контролем.

Бахмут: росіяни та "обидвосторонні" заявляють про повернення принаймні частини Кліщіївки. Я (сильно) сумніваюся в цьому, інакше було б "море" відповідних відео. Поза тим, безсумнівно, зсрф намагаються запобігти подальшому просуванню українських військ на південь від Бахмута шляхом безперервних контратак.

Завітне Бажанне (Старомлинівка): Є повідомлення про українські обстріли північної частини села, але майже без подробиць.

Роботине: Два дні тому росіяни мали відійти з села до окопного комплексу на південь від нього, але ЗСУ ще не "твердо контролюють" цей населений пункт повністю. Вони зайняті зачисткою та розмінуванням. А також українці займалися ротацією своїх підрозділів: 47-ма мехбригада була виведена, а на її місце прийшли 46-та повітряно-десантна (о, боже...), 71-ша єгерська і (особливо) потужна 82-га повітряно-десантна (на озброєнні БМП "Челленджер" і БТР "Мардер"). Аналогічним чином 118-та мехбригада була посилена 116-ю мехбригадою: обидві продовжують просування вздовж російської траншеї від Вербового в напрямку Новопрокопівки. Настільки, що українські БПЛА можуть "бачити все аж до Токмака".

А, так, росіяни втратили бойовий гелікоптер Ка-52, збитий в районі Роботиного:

Вид на Токмак з українського безпілотника, близько 15 серпня:

Із урахуванням ситуації, я теж скористаюся можливістю "взяти кілька вихідних": мені потрібен відпочинок. Тому, якщо не станеться чогось важливого, наступне оновлення буде наступного тижня.

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