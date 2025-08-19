Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Американських військ в Україні не буде, а гарантії безпеки забезпечить Європа – Трамп

19 серпня 2025, 17:57
Американських військ в Україні не буде, а гарантії безпеки забезпечить Європа – Трамп
Фото: Great again
На запитання про перспективу гарантій безпеки для України Трамп відповів, що європейські країни "збираються забезпечити їх на ранніх етапах"
Низка європейських країн планують розмістити свої війська в Україні після закінчення війни з росією. Однак американські солдати до них не приєднаються.
 
Про це президент США Дональд Трамп заявив в ефірі Fox News.
 
На запитання про перспективу гарантій безпеки для України Трамп відповів, що європейські країни "збираються забезпечити їх на ранніх етапах".
 
"Україна не буде частиною НАТО, але у нас є європейські країни, і вони вже залучені, і деякі з них, Франція і Німеччина, Велика Британія, хочуть мати війська на місцях", - сказав він..
 
На думку американського лідера, це не стане проблемою.
 
"Я думаю, путін втомився від цього. Я думаю, вони всі втомилися від цього. Але хто знає. Ми дізнаємося про президента путіна в найближчі пару тижнів, це я вам скажу. І подивимося, чим все це закінчиться", - додав президент США.
 
На запитання, чи може він гарантувати відсутність американських військ в Україні, Трамп відповів: "У вас є мої гарантії, і я президент".
 
"Я просто намагаюся запобігти вбивству людей", - додав він.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

