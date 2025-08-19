Американських військ в Україні не буде, а гарантії безпеки забезпечить Європа – Трамп

Низка європейських країн планують розмістити свої війська в Україні після закінчення війни з росією. Однак американські солдати до них не приєднаються.

На запитання про перспективу гарантій безпеки для України Трамп відповів, що європейські країни "збираються забезпечити їх на ранніх етапах".

"Україна не буде частиною НАТО, але у нас є європейські країни, і вони вже залучені, і деякі з них, Франція і Німеччина, Велика Британія, хочуть мати війська на місцях", - сказав він..

На думку американського лідера, це не стане проблемою.

"Я думаю, путін втомився від цього. Я думаю, вони всі втомилися від цього. Але хто знає. Ми дізнаємося про президента путіна в найближчі пару тижнів, це я вам скажу. І подивимося, чим все це закінчиться", - додав президент США.

На запитання, чи може він гарантувати відсутність американських військ в Україні, Трамп відповів: "У вас є мої гарантії, і я президент".

"Я просто намагаюся запобігти вбивству людей", - додав він.