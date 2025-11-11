Трамп анонсував зниження тарифів для Індії на тлі скорочення постачань російської нафти

Переговірники налаштовані позитивно.

Президент США Дональд Трамп анонсував зниження тарифів на індійські товари "у певний момент". За його словами, Штати та Індія "досить близькі до укладення угоди, яка буде вигідною для всіх".

Про це пише Bloomberg.

"Зараз вони мене не люблять, але вони знову полюблять нас", — заявив Трамп.

Трамп влітку підвищив тарифну ставку на індійські товари на 50%, аби змусити Нью-Делі відмовитись від закупівель російської нафти. Але останніми тижнями Трамп заявляв, що премʼєр Індії Нарендра Моді пообіцяв скоротити закупівлі нафти з росії, і висловив оптимізм щодо торговельних переговорів.

"Вони перестали купувати російську нафту — її обсяги дуже суттєво скоротилися. Так, ми збираємося знизити тарифи, я маю на увазі, в певний момент", — заявив Трамп.

Після санкцій проти двох найбільших російських виробників сирої нафти, індійські нафтопереробні заводи, які протягом останніх трьох років скуповували російську нафту зі знижкою, почали скорочувати закупівлі з москви.

Торговельні групи як з Індії та США проводили кілька зустрічейі, і офіційні особи в Нью-Делі висловили обережний оптимізм щодо угоди. За словами одного з посадовців, переговори просуваються добре, і Індія чекає на відповідь від США.