Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп анонсував зниження тарифів для Індії на тлі скорочення постачань російської нафти

11 листопада 2025, 17:58
Трамп анонсував зниження тарифів для Індії на тлі скорочення постачань російської нафти
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Переговірники налаштовані позитивно.

Президент США Дональд Трамп анонсував зниження тарифів на індійські товари "у певний момент". За його словами, Штати та Індія "досить близькі до укладення угоди, яка буде вигідною для всіх".

Про це пише Bloomberg. 

"Зараз вони мене не люблять, але вони знову полюблять нас", — заявив Трамп.

Трамп влітку підвищив тарифну ставку на індійські товари на 50%, аби змусити Нью-Делі відмовитись від закупівель російської нафти. Але останніми тижнями Трамп заявляв, що премʼєр Індії Нарендра Моді пообіцяв скоротити закупівлі нафти з росії, і висловив оптимізм щодо торговельних переговорів. 

"Вони перестали купувати російську нафту — її обсяги дуже суттєво скоротилися. Так, ми збираємося знизити тарифи, я маю на увазі, в певний момент", — заявив Трамп. 

Після санкцій проти двох найбільших російських виробників сирої нафти, індійські нафтопереробні заводи, які протягом останніх трьох років скуповували російську нафту зі знижкою, почали скорочувати закупівлі з москви. 

Торговельні групи як з Індії та США проводили кілька зустрічейі, і офіційні особи в Нью-Делі висловили обережний оптимізм щодо угоди. За словами одного з посадовців, переговори просуваються добре, і Індія чекає на відповідь від США. 

ІндіяДональд Трампнафта рф

Останні матеріали

За лаштунками кризи
Політика
За лаштунками кризи "Фідеш". Як Орбан використав Україну для боротьби з опозиційним Мадяром – Direkt36
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 14:29
ТОП-6 кращих хостингів України: швидкість, надійність і трішки здорового глузду
Технології
ТОП-6 кращих хостингів України: швидкість, надійність і трішки здорового глузду
11 листопада 2025, 14:24
Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Політика
Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 11:11
Війна далекої дії. Удари по енергетиці рф, бої за Покровськ, чому Patriot гірший за SAMP/T – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Війна далекої дії. Удари по енергетиці рф, бої за Покровськ, чому Patriot гірший за SAMP/T – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 00:58
Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Політика
Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 15:51
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників кремля і в Європі – Politico
Політика
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників кремля і в Європі – Politico
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 12:08
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О'Брайен
Політика
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 00:17
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
Спорт
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
09 листопада 2025, 15:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється