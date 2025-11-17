Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп дав зелене світло новим санкціям проти рф

17 листопада 2025, 21:55
Трамп дав зелене світло новим санкціям проти рф
Фото: з відкритих джерел
Конгрес починає роботу, наголосив сенатор Грем.
Зі схвалення президента США Дональда Трампа Конгрес переходить до розгляду двопартійного законопроєкту про додаткові санкції проти росії.
 
Про це заявив сенатор США Ліндсі Грем.
 
За його словами, вони нададуть Трампу "більше інструментів для припинення кровопролиття в Україні".
 
"Законопроєкт дає змогу президенту США на свій розсуд запроваджувати вторинні санкції і тарифи проти країн, які продовжують купувати дешеву російську нафту і газ, підтримуючи тим самим військову машину путіна", - написав він у соціальній мережі X.
 
Грем додав, що законопроєкт надасть американському лідеру більше гнучкості та повноважень, щоб підштовхнути кремлівського диктатора до мирних переговорів, впливаючи не тільки на росію, а й на Іран, наприклад, який підтримує режим путіна.
 
Також сенатор підкреслив, що санкції проти двох найбільших нафтових компаній росії "вже мали значний вплив".
санкціі проти росіївійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Шахрайська бульбашка. Політична теорія американського краху – Тімоті Снайдер
Політика
Шахрайська бульбашка. Політична теорія американського краху – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 17 листопада 2025, 12:13
Мислити нестандартно. Технологічні магнати хочуть будувати дата-центри в космосі – Wall Street Journal
Технології
Мислити нестандартно. Технологічні магнати хочуть будувати дата-центри в космосі – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 листопада 2025, 11:30
Україна – це значно більше, ніж Зеленський. Вона потребує допомоги для боротьби з російською агресією – Філліпс О'Брайен
Україна – це значно більше, ніж Зеленський. Вона потребує допомоги для боротьби з російською агресією – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 листопада 2025, 08:01
Оплачено лайками. Як путін платить Такеру, Кендіс, Хінклу, Пулу, Макгрегору та іншим – Бенджамін Кук
Політика
Оплачено лайками. Як путін платить Такеру, Кендіс, Хінклу, Пулу, Макгрегору та іншим – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 15:52
Ідея перебудови
Політика
Ідея перебудови "системи": Епштейн, Маск, Безос та "лібертаріанський патерналізм" Фундації Edge – Дейв Трой
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 12:39
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
Технології
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
14 листопада 2025, 12:17
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Політика
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 23:45
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Політика
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 16:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється