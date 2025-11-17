Трамп дав зелене світло новим санкціям проти рф

Конгрес починає роботу, наголосив сенатор Грем.

Зі схвалення президента США Дональда Трампа Конгрес переходить до розгляду двопартійного законопроєкту про додаткові санкції проти росії.

Про це заявив сенатор США Ліндсі Грем.

За його словами, вони нададуть Трампу "більше інструментів для припинення кровопролиття в Україні".

"Законопроєкт дає змогу президенту США на свій розсуд запроваджувати вторинні санкції і тарифи проти країн, які продовжують купувати дешеву російську нафту і газ, підтримуючи тим самим військову машину путіна", - написав він у соціальній мережі X.

Грем додав, що законопроєкт надасть американському лідеру більше гнучкості та повноважень, щоб підштовхнути кремлівського диктатора до мирних переговорів, впливаючи не тільки на росію, а й на Іран, наприклад, який підтримує режим путіна.

Також сенатор підкреслив, що санкції проти двох найбільших нафтових компаній росії "вже мали значний вплив".