Трамп критикує закон про допомогу Україні на $60 млрд, ухвалений у США після тривалих дебатів

Під час зустріч з "червоними" на Капітолійському пагорбі він закликав їх уникати внутрішніх чвар і не просувати національну заборону на аборти у Палаті представників.

Закон про допомогу Україні на понад 60 млрд доларів, який після тривалих дебатів все ж ухвалили у США, розкритикував експрезидент та кандидат на виборах 2024-го Дональд Трамп.

Про це повідомляє Reuters.

Під час зустрічі з конгресменами-республіканцями на Капітолійському пагорбі він поставив під сумнів сенс перемоги України.

"Якщо Україна переможе, яка буде вигода?" — переповів слова Трампа республіканець Дон Бейкон.

Критикою експрезидент не обмежився. Він запропонував знизити прибутковий податок у США й замінити його тарифами. Також Трамп рекомендує республіканцям не просувати національну ідею заборони абортів у Палаті представників та закликає відмовитися від внутрішніх чвар, які заважають роботі партії.

"Трамп назвав жахливим найбільше місто Мілуокі штату Вісконсин", — розповідають журналісти, прогнозуючи, що це може відштовхнути від республіканця його мешканців під час майбутніх виборів.

Раніше видання WP припускало, що Трамп може розірвати безпекову угоду з Україною в разі своєї перемоги на виборах, попри прагнення американських чиновників зробити основу для довгострокової підтримки Києва.