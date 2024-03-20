Трамп може залучити до своєї виборчої кампанії консультанта, якого критикували за зв'язки з росією

Манафорт зберігає лояльність до Трампа після того, як відсидів у в’язниці.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп може залучити до своєї виборчої кампанії Пола Манафорта – консультанта експрезидента України Віктора Януковича. Манафорта у США критикували за зв'язки з росією та засудили до позбавлення волі за кількома статтями, в тому числі за ухилення від сплати податків і порушення порядку реєстрації іноземних агентів.

Про це повідомляє The Washington Post.

"Очікується, що колишній президент Дональд Трамп залучить Пола Манафорта, колишнього керівника своєї виборчої кампанії, якого він помилував, до роботи в якості радника кампанії в кінці цього року… Обговорення вакансії здебільшого зосереджене на Національному з'їзді Республіканської партії в Мілуокі в липні, і може включати в себе роль Манафорта у зборі коштів для кампанії ймовірного кандидата від Республіканської партії. Хоча жодного офіційного рішення не було прийнято, Трамп сповнений рішучості повернути Манафорта назад у свою команду", – йдеться у повідомленні.

Найм Манафорта, ймовірно, відродить дискусію про втручання росії у вибори 2016 року, яке, за висновком розслідування Роберта С. Мюллера III, було "широкомасштабним і системним". Мюллер також з'ясував, що Манафорт ділився внутрішніми даними опитувань передвиборчої кампанії Трампа з давнім партнером, який, за оцінкою ФБР, мав зв'язки з російською розвідкою.

Двопартійний комітет Сенату, який розслідував російське втручання у вибори 2016 року, дійшов висновку, що сприйнятливість Манафорта до російської пропаганди була "серйозною контррозвідувальною загрозою", яка зробила кампанію 2016 року вразливою до «зловмисного російського впливу».

WP стверджує, що Трамп сказав радникам, що він відчуває лояльність до Манафорта, оскільки той відсидів у в'язниці але продовжує зберігати лояльність і хвалити Трампа на публічних і приватних виступах. Манафорт працював на Трампа в 2016 році, перш ніж був звільнений і згодом засуджений за податкове і банківське шахрайство в рамках розслідування Роберта С. Мюллера III про втручання росії у вибори 2016 року. Він відсидів у в'язниці, а потім був помилуваний в останні дні перебування Трампа на посаді президента.