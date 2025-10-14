Трамп підтримав Орбана перед виборами в Угорщині

Трамп також сказав, що Сполучені Штати нібито на 100% підтримують Орбана.

Американський президент Дональд Трамп побажав успіхів прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану на виборах 2026 року. Він впевнений, що очільник угорського уряду перевершить попередній результат.

Про це Трамп заявив у понеділок, 13 жовтня, на пресконференції в Шарм-ель-Шейху у межах мирного саміту з питань майбутнього сектору Гази.

"Ми любимо Віктора. Ти чудовий. Я знаю, багато хто зі мною не згоден, але для мене це не має значення — ти чудовий. Він — великий лідер. Я підтримав його на минулих виборах, і він виграв із відривом у 28 пунктів. Тепер у тебе знову вибори — тож цього разу ти досягнеш ще кращих результатів", — сказав американський президент.

Трамп також сказав, що Сполучені Штати нібито на 100% підтримують Орбана.

Крім того, очільник Білого дому щедро обсипав компліментами прем'єрку Італії Джорджу Мелоні.

"Італія — у нас там чудова молода жінка. Я не маю права так казати, бо в США, якщо назвати жінку вродливою, це може коштувати політичної кар'єри. Але я ризикну. Вона красива, розумна, успішна й дуже шанована в Італії", — каже Трамп.