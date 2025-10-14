Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп підтримав Орбана перед виборами в Угорщині

14 жовтня 2025, 09:57
Трамп підтримав Орбана перед виборами в Угорщині
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Трамп також сказав, що Сполучені Штати нібито на 100% підтримують Орбана.

Американський президент Дональд Трамп побажав успіхів прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану на виборах 2026 року. Він впевнений, що очільник угорського уряду перевершить попередній результат.

Про це Трамп заявив у понеділок, 13 жовтня, на пресконференції в Шарм-ель-Шейху у межах мирного саміту з питань майбутнього сектору Гази.

"Ми любимо Віктора. Ти чудовий. Я знаю, багато хто зі мною не згоден, але для мене це не має значення — ти чудовий. Він — великий лідер. Я підтримав його на минулих виборах, і він виграв із відривом у 28 пунктів. Тепер у тебе знову вибори — тож цього разу ти досягнеш ще кращих результатів", — сказав американський президент.

Трамп також сказав, що Сполучені Штати нібито на 100% підтримують Орбана.

Крім того, очільник Білого дому щедро обсипав компліментами прем'єрку Італії Джорджу Мелоні.

"Італія — у нас там чудова молода жінка. Я не маю права так казати, бо в США, якщо назвати жінку вродливою, це може коштувати політичної кар'єри. Але я ризикну. Вона красива, розумна, успішна й дуже шанована в Італії", — каже Трамп.

вибориСШАУгорщинаДональд ТрампВіктор Орбан

Останні матеріали

Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 00:51
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Політика
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 16:28
Афганістан-Пакистан.
Політика
Афганістан-Пакистан. "Аль-Каїда" проти "Аль-Каїди" – Том Купер
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 12:53
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 02:11
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Політика
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 17:13
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 12:01
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
Спорт
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
10 жовтня 2025, 11:16
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 23:30
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється