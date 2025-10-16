Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп планує створити переможний фонд для України – The Telegraph

16 жовтня 2025, 09:36
Трамп планує створити переможний фонд для України – The Telegraph
Прапори США та Укрїни. Фото: Прес-служба Президента України/Палінчак Михайло
Зброя для України буде профінансована новими тарифами на Китай, згідно з планами президента США, які були представлені Європі.

Президент США Дональд Трамп ініціює створення спеціального фонду для підтримки України, який фінансуватиметься за рахунок нових високих мит на імпорт з Китаю. 

Як повідомляє газета The Telegraph, цей крок спрямований на посилення тиску на росію та прискорення завершення війни дипломатичним шляхом.

Трамп вже доручив міністру фінансів обговорити ініціативу з європейськими союзниками. Очікується, що вона стане частиною ширшої стратегії, яка включає потенційне постачання далекобійних ракет Tomahawk та інше військове забезпечення для ЗСУ.

Передбачається запровадження тарифів до 500% на китайський імпорт, а отримані кошти мають бути спрямовані на оборону України. Такий підхід, за задумом Трампа, має обмежити підтримку Китаєм російської військової машини і змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

Ця ініціатива також має стати підґрунтям для запланованого візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона 17 жовтня. Водночас реалізація плану потребує згоди з боку країн ЄС, де ставлення до Китаю менш жорстке, ніж у США.

Раніше Трамп заявив путін, аби той припинив вбивати українців і росіян.

 

СШАпідтримка України

