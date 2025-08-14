Трамп пообіцяв не обговорювати українські території з путіним – Bloomberg

Мова йтиме лише про припинення вогню та переговори із Зеленським.

Президент США Дональд Трамп запевнив європейських лідерів, що під час запланованої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не обговорюватиме питання українських територій і наполягатиме на прямих переговорах глави Кремля з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За їхніми даними, під час телефонної розмови з лідерами Франції, Німеччини, Італії, Польщі, України, НАТО та Єврокомісії, Трамп заявив, що на зустрічі з путіним зосередиться на припиненні вогню, а не на територіальних питаннях. Він також пообіцяв домагатися організації переговорів між путіним і Зеленським найближчим часом.

Трамп підтвердив свою раніше озвучену позицію: він хоче швидко з’ясувати, чи налаштований путін серйозно, і попередив, що в разі відмови від угоди про припинення вогню, росії загрожуватимуть "дуже серйозні наслідки".

За словами джерел, Трамп не виключає можливості другої зустрічі з путіним, але лише за умови конструктивного діалогу на першій. У разі провалу - він готовий скасувати подальші контакти.

Американський лідер також наголосив, що США можуть підтримати певні гарантії безпеки для України, окрім повноцінного членства в НАТО.

Після розмови президент Франції Еммануель Макрон підкреслив, що жодні рішення щодо територій не можуть ухвалюватися без Києва, а зараз немає жодних "серйозних планів обміну територіями". За його словами, Трамп чітко заявив, що мета зустрічі — досягти припинення вогню, а не територіальний поділ.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також наголосив: Україна братиме участь у всіх переговорах і має остаточне слово в питаннях її територіальної цілісності.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала розмову "дуже продуктивною" та такою, що зміцнила спільну позицію на підтримку України.

За даними Bloomberg, як можливе місце для майбутнього тристороннього саміту Трамп - путін - Зеленський розглядається Туреччина.

Якщо ж зустріч на Алясці не принесе результатів, союзники заявили про готовність посилити тиск на москву та надати Україні новий пакет безпекових гарантій.