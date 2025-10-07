Трамп повідомив про своє рішення щодо постачання Tomahawk Україні

Водночас президент США зазначив, що не хоче ескалації конфлікту

Президент США Дональд Трамп натякнув журналістам, що він все ж вирішив передати Україні ракети Tomahawk.

Про це він заявив в понеділок, 6 жовтня, трансляція велася на YouTube-каналі Білого дому.

Зокрема, журналісти поцікавилися, чи голова Білого дому вже прийняв рішення щодо постачання ракет Україні, на що Трамп відповів:

"Так, я ніби як прийняв рішення, в цілому, якщо подумати. Думаю, я хочу з'ясувати, що вони з ними зроблять — куди вони їх відправлять, напевно. Мені б довелося поставити це питання".

При цьому, він знову ж таки висловив думку, що війна в Україні не мала би взагалі починатися. Трамп вважає, що обидві сторони ухвалили дуже погане рішення.

Президент США також зазначив, що жодна зі сторін не виглядає добре в війні. Також Трамп додав, що щотижня Україна та Росія втрачають на полі бою від 5 до 8 тисяч військових. За його даними, на цьому тижні втрати перевищили 7 тисяч осіб.