Трамп повідомив про своє рішення щодо постачання Tomahawk Україні

07 жовтня 2025, 08:07
Wikipedia
Водночас президент США зазначив, що не хоче ескалації конфлікту
Президент США Дональд Трамп натякнув журналістам, що він все ж вирішив передати Україні ракети Tomahawk.
 
Про це він заявив в понеділок, 6 жовтня, трансляція велася на YouTube-каналі Білого дому.
 
Зокрема, журналісти поцікавилися, чи голова Білого дому вже прийняв рішення щодо постачання ракет Україні, на що Трамп відповів:
 
"Так, я ніби як прийняв рішення, в цілому, якщо подумати. Думаю, я хочу з'ясувати, що вони з ними зроблять — куди вони їх відправлять, напевно. Мені б довелося поставити це питання".
 
При цьому, він знову ж таки висловив думку, що війна в Україні не мала би взагалі починатися. Трамп вважає, що обидві сторони ухвалили дуже погане рішення.
 
Президент США також зазначив, що жодна зі сторін не виглядає добре в війні. Також Трамп додав, що щотижня Україна та Росія втрачають на полі бою від 5 до 8 тисяч військових. За його даними, на цьому тижні втрати перевищили 7 тисяч осіб.
 
При цьому, на уточнення журналіста, що ракети Tomahawk  мають дальність орієнтовно 1500 миль, що приблизно становить 2414,016 кілометрів, Трамп зазначив, що не хоче ескалації війни в Україні. 
 
"Ні, я знаю. Ні, я хочу... я б поставив кілька запитань. Я хочу побачити, що... Я не прагну ескалації", - додав голова Білого дому.
 
Tomahawk – багатоцільові ракети, які призначені для ураження командних пунктів, радарів, батарей ППО, аеродромів та інших цілей і можуть долати відстань до 2,5 тис. км.
 
За оцінками ISW, за дальністю ураження під удари Tomahawk потрапляють щонайменше 1945 російських військових об'єктів для варіанта з радіусом приблизно 2,5 тис. км і не менше ніж 1655 об'єктів у радіусі 1,6 тис. км. Зруйнувавши вразливі елементи тилової інфраструктури, Україна могла б серйозно знизити бойові спроможності російських військ на передовій, наголосили в ISW.

 

