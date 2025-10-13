Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп прилетів до Ізраїлю

13 жовтня 2025, 11:11
Скриншот з відео
Президент США виступить перед кнесетом, а потім відправиться в єгипетський Шарм-ель-Шейх

Літак президента США Дональда Трампа приземлився в ізраїльському аеропорту "Бен-Гурінон" на тлі звільнення перших семи заручників згідно з його планом врегулювання війни Ізраїлю і Хамас.

Про це повідомляє  Reuters.

Очікується, що Трамп виступить перед кнесетом, а потім відправиться в єгипетський Шарм-ель-Шейх, де пройде саміт з врегулювання в Секторі Газа.
 
Трампа в аеропорту зустрічають прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу з дружиною, спецпосланець президента США Стів Віткофф, радник президента Джаред Кушнер з дружиною, а також дочка президента Іванка Трамп.
 
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Газі завершена, і регіон почне "нормалізуватися". Цю заяву він зробив, виїжджаючи до Ізраїлю.
ІзраїльвійнаСектор Гази

