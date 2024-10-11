Трамп ставить на агітацію у штатах з мінімальними шансами на перемогу – Bloomberg

Штаб Трампа ставить на національне охоплення, але стратеги попереджають про ризик втрати часу.

Менш ніж за місяць до дня виборів, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп планує серію агітаційних виступів у штатах, де його шанси на перемогу мінімальні. У найближчі дні колишній президент відвідає традиційно демократичні регіони, зокрема Аврору в Колорадо, Південну Каліфорнію та Чикаго. Окрім цього, він анонсував масштабний мітинг у Нью-Йорку, запланований за дев'ять днів до виборів 5 листопада.

Про це повідомляє Bloomberg.

Попри те, що Трамп продовжує проводити заходи у "хитких" штатах, від яких залежить результат виборів, він також виділяє час і ресурси на кампанію в регіонах, де його суперники, такі як віцепрезидент Камала Гарріс, витрачають значно менше зусиль. Ця стратегія надає Трампу увагу медіа, якої він може не отримати на звичайних мітингах у республіканських штатах. Представники штабу республіканця стверджують, що в сучасну епоху інтернету старомодна тактика, коли кандидати зосереджуються лише на "хитких" штатах, вже не працює. За словами старшого радника кампанії Трампа, Кріса ЛаСівіти, їхня мета — забезпечити національне охоплення.

Однак не всі в Республіканській партії погоджуються з цією стратегією. Багато стратегів висловлюють стурбованість, що Трамп даремно витрачає дорогоцінний час, який він міг би присвятити агітації у вирішальних штатах. Республіканський стратег Дуг Хей, який не підтримує Трампа, зазначив, що кандидат втрачає найцінніший ресурс — час, який варто було б використовувати для зміцнення позицій у ключових регіонах або для збору коштів на кампанію.

Карл Роув, відомий республіканський політичний консультант, також закликав Трампа припинити "марнувати час". На його думку, якщо колишній президент не зможе чітко сформулювати свою програму на другий термін, це може відвернути від нього виборців у коливальних штатах.

Втім, у такій тактиці є й свої плюси. Організація мітингів у великих містах або поблизу об’єктів, що належать Трампу (готелів чи полів для гольфу), дозволяє зменшити витрати на логістику та організацію заходів. Крім того, це дає йому можливість швидко реагувати на актуальні події через пресконференції, що підвищує його медійну присутність.

Ньют Гінгріч, колишній спікер Палати представників США і близький союзник Трампа, зазначив, що подібні заходи можуть допомогти не тільки президентській кампанії, але й іншим кандидатам від Республіканської партії, зокрема у боротьбі за місця в Конгресі. Він додав, що Трамп розуміє необхідність мати більшість у Палаті представників і Сенаті, щоб ефективно керувати країною у разі перемоги на виборах.

Окрім того, великі мітинги у таких містах, як Нью-Йорк та Каліфорнія, можуть залучити більше прихильників, особливо якщо на заходах будуть присутні відомі особи. Так, на нещодавньому мітингу у Пенсильванії участь Ілона Маска значно підвищила інтерес аудиторії. Зважаючи на це, очікується, що мітинг у Нью-Йорку, запланований у легендарному Медісон-сквер-гарден, стане важливою подією кампанії. Трамп давно мріяв організувати великий захід у рідному місті, навіть попри те, що кандидати від Республіканської партії не мають значної підтримки у цьому регіоні вже понад століття.

Таким чином, хоч і стратегія Трампа викликає занепокоєння серед деяких республіканців, його кампанія намагається використовувати всі можливі ресурси для залучення уваги й підтримки виборців навіть у традиційно демократичних регіонах.