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ПОЛІТИКА

Три країни ЄС проти використання грошей від російських активів на закупівлю зброї для України – Politico

14 березня 2024, 10:06
Три країни ЄС проти використання грошей від російських активів на закупівлю зброї для України – Politico
Фото: facebook.com/dshmyhal
Мальта, Люксембург і Угорщина на зустрічі послів 27 країн ЄС у середу висловили сумніви щодо використання доходу від російських активів на закупівлю боєприпасів для України.

Країни-члени ЄС виступили проти плану глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн використовувати прибуток, отриманий від заморожених російських активів, для закупівлі зброї для України.

Про це повідомляє Politico.

Видання зазначає, що це відбувається на тлі чуток про те, що пропозицію про заморожування активів буде представлено ближче до саміту лідерів ЄС наступного тижня.

Водночас неназваний європейський чиновник заявив, що Мальта, Люксембург і Угорщина на зустрічі послів 27 країн ЄС у середу висловили сумніви щодо використання доходу від російських активів на закупівлю боєприпасів для України.

За їхніми словами, бажання фон дер Ляєн використати гроші для поповнення запасів зброї України, що скорочуються, ускладнило переговори, оскільки було досягнуто спільної згоди, що вони мають піти на відновлення.

Останнім часом питання конфіскації російських активів на користь України стає дедалі актуальнішим на тлі відсутності нової допомоги від Сполучених Штатів.

Загалом від початку війни в країнах Заходу заморозили близько 300 млрд доларів російських активів.

Раніше повідомлялось, що вже в липні Україна може отримати перші мільярди від заморожених російських активів

ЄСвійнаросійські активи

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