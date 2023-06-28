Це терор проти цивільних: Боррель про удар рф по Краматорську

Цей випадок – "чергова демонстрація терору, який росія влаштовує українському цивільному населенню".

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель засудив ракетний удар рф по Краматорську ввечері у вівторок, наголосивши, що ціллю знову стали цивільні об’єкти і це воєнний злочин.

Про це заявив Боррель у своєму Twitter.

Він зазначив, що цей випадок – "чергова демонстрація терору, який росія влаштовує українському цивільному населенню", наголосивши, що постраждали ресторан і торговий центр.

"Це популярне місце зустрічей для іноземної преси. Росія продовжує порушувати міжнародне право і скоювати воєнні злочини", – констатував Жозеп Боррель.

Удар по Краматорську засудила також президентка Молдови Мая Санду.

"Мої думки з усіма, кого зачепив цей черговий акт беззмістовного насильства. Те, що росія робить цілями цивільних – це жахливо. Винуватці мають бути притягнені до відповідальності", – наголосила вона.

Як відомо, увечері 27 червня російські війська вдарили по Краматорську Донецької області, влучивши у піцерію.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули 10 осіб, серед них троє дітей. Поранення отримали 61 людина, серед них троє громадян Колумбії, журналіст із Нідерландів. Його колега та ще один британський журналіст зі своїм фіксером за збігом обставин пішли з піцерії невдовзі перед атакою.