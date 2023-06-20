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Вночі ЗСУ збили 32 із 35 "Шахедів": є влучення в об‘єкт інфраструктури Львова

20 червня 2023, 08:06
Вночі ЗСУ збили 32 із 35
Фото: УНН
Вночі російські війська завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні.

Про це інформує Генштаб ЗСУ оприлюднив у Facebook-сторінці.

"Загалом окупанти застосували 35 ударних дронів. 32 вдалось знищити протиповітряній обороні. 30 "шахедів" знищено силами та засобами Повітряних сил, ще два – підрозділами Сухопутних військ", - йдеться в дописі.

Під час цієї атаки у росіяни влучили в об‘єкт критичної інфраструктури Львова, люди не постраждали.

Про це повідомляє Львівська ОВА в Telegram-каналі

"Попередньо: у Львові є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють всі служби", - йдеться в дописі.

Також росіяни атакували Запоріжжя і передмістя, є руйнування, обійшлося без жертв, заявили в ОВА,.

Крім того, протягом доби, росія застосувала 4 крилаті ракети “Калібр” та 4 іранські ударні БПЛА “Shahed-136/131”. Усі 8 повітряних цілей було знищено, відзначили в Генштабі.

РосіяЛьвівдрониракети

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