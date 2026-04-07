Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ціна на російську нафту сягнула 13-річного піку – Bloomberg

07 квітня 2026, 18:04
Несподівані доходи від нафти послаблюють тиск на фінанси кремля на тлі продовження агресії в Україні.

Ціни на російську нафту підскочили до 13-річного максимуму на тлі глобального зростання цін через війну в Ірані.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними Argus Media, ціна на російську нафту марки Urals станом на 2 квітня становила 116,05 долара за барель у порту Приморськ. Цей показник, який не включає витрати на доставку, майже вдвічі перевищує середню ціну в 59 доларів за барель, передбачену в бюджеті рф на 2026 рік.

Bloomberg зазначає, що несподівані доходи від нафти послаблюють тиск на фінанси кремля на тлі продовження агресії в Україні.

У порту Новоросійськ вартість нафти марки Urals сягнула 114,45 долара за барель. Середній дисконт на Urals з західних портів країни-агресорки порівняно зі світовим еталоном Dated Brent скоротився до 27,75 долара за барель - це найнижчий показник від середини грудня.

Водночас агентство зауважує, що здатність росії отримати вигоду від глобального зростання цін на нафту підривається українськими ударами по її експортній інфраструктурі та нафтопереробних заводах.

Зокрема, атаки на морські порти Балтійського узбережжя, звідки відвантажується близько 40% російської нафти, спровокували збої у відвантаженні сировини та вдарили по доходах країни-агресорки.

У ніч на 7 квітня військові України влучили по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл" у Ленінградській області росії.

Удари пошкодили три резервуари підтриємства "Транснафта-Балтика", після чого загорілися нафтопродукти. Цей об’єкт — важливий елемент експорту нафтопродуктів рф. Кошти від його роботи йдуть на російську армію.

Пошкоджені резервуари РВСП-20000 обʼємом 20 000 м³. Це типова конструкція, яку використовують для тривалого зберігання нафти, нафтопродуктів та інших легкозаймистих рідин.

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється