ПОЛІТИКА

Ціни на нафту зросли на тлі загрози нових санкцій проти росії

02 жовтня 2025, 15:50
Хоча ціни стримують побоювання щодо розвитку світової економіки.

Нафта почала рости в ціні через побоювання щодо санкцій проти росії. Так, нафта подорожчала в четвер, 2 жовтня, після падіння цін протягом трьох попередніх сесій. Хоча зростання цін обмежують побоювання щодо розвитку економіки та надлишку пропозиції.

Про це повідомляє Reuters.

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 20 центів, або 0,31%, до 65,55 долара за барель о 06:31 за Гринвічем. Нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 20 центів, або 0,32%, до 61,98 долара за барель.

Деякі аналітики пов'язують зростання з технічним відскоком після того, як Brent і WTI втратили близько 1% на попередній сесії, а Brent закрився на найнижчому рівні з 5 червня, а WTI — з 30 травня.

Зазначається, що міністри фінансів країн "Великої сімки" заявили в середу, 1 жовтня, що вживатимуть заходів для посилення тиску на росію, націлившись на тих, хто продовжує збільшувати обсяги закупівель російської нафти, та тих, хто сприяє обходу санкцій.

Крім того, США нададуть Україні розвіддані для нанесення ударів далекобійними ракетами по російській енергетичній інфраструктурі. Це полегшить Україні ураження нафтопереробних заводів, трубопроводів та іншої інфраструктури.

Проте, закриття уряду США посилило побоювання щодо світової економіки, а очікування збільшення видобутку ОПЕК+ та союзних виробників, негативно вплинули на настрої, обмеживши зростання цін.

