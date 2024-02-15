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Цьогоріч європейські союзники НАТО інвестують в оборону загалом $380 млрд – Столтенберг

15 лютого 2024, 18:31
Цьогоріч європейські союзники НАТО інвестують в оборону загалом $380 млрд – Столтенберг
Фото: 5 канал
Вперше сума інвестицій складе 2% від загального ВВП.

У 2024 році європейські союзники НАТО інвестують в оборону загалом 380 мільярдів доларів.

Про це сказав генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції після зустрічі міністрів оборони блоку, повідомляє  The Guardian.

Генсек додав, що "нині ми прискорили роботу щодо забезпечення ресурсами наших нових оборонних планів і зміцнення нашої трансатлантичної оборонно-промислової бази".

"Це вимагає інвестицій, і ми на правильному шляху", - підкреслив Столтенберг.

Цього року, наголосив генсек НАТО, вперше сума інвестицій складе 2% від загального ВВП європейських союзників блоку.

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