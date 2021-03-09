Цьогоріч зібрали рекордний врожай ранніх зернових за всю історію України

В Україні цьогоріч намолотили 44,8 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур, що є рекордною кількістю за незалежної України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства агрополітики з посиланням на слова міністра Романа Лещенка.

Він розповів, що збирання ранніх зернових культур в Україні вже завершено: на площі 10,2 млн га (100% прогнозу), було намолочено 44,8 млн тонн зерна.

Пшениці намолочено 32,8 млн тонн із найвищою урожайністю на Хмельниччині (65,2 ц/га). Ячменю намолочено 10,94 млн тонн із найвищою врожайністю у 57,2 ц/га на Київщині. Гороху намолочено 570 тисяч тонн.

Міністр додав, що лідером із намолоту зерна є Одещина із показником понад 4,1 млн тонн. 3 млн тонн зерна кожна намолотили в Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.

Крім того, зазначив Лещенко, вже завершилося збирання ріпаку та намолочено понад 2,8 млн тонн насіння. Найвища врожайність ріпаку була на Хмельниччині (35 ц/га) та Черкащині (34,2 ц/га).

Зумовили такі показники сприятливі ґрунтово-кліматичні умови та держпідтримка, каже міністр. За 7 місяців року аграрії отримали 546 млн грн на часткову компенсацію вартості вітчизняної сільгосптехніки, ще 565 млн грн – в межах державної програми здешевлення кредитів. "Доступних кредитів" під 5,7 та 9% аграрії отримали на понад 26 млрд грн.

Через це Мінагро просить Мінфін зберегти програму "Доступні кредити" на наступний календарний період. Лещенко переконаний, що за такої держпідтримки агросектор може цьогоріч сформувати понад половину валютної виручки держави та забезпечити п’яту частину ВВП України.

Форум провідних міжнародних фінансових установ, членами якого є 12 міжнародних банків, що працюють в Україні, надіслав лист до Національного банку та Міністерства фінансів з проханням "обмежити реалізацію програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Програму "Доступні кредити 5-7-9%" будуть переглядати у 2022 році - зокрема, уряд може відмовитися від кредитування підприємств, які направляють гроші на поточну діяльність, повідомив ЕП співрозмовник у Мінфіні.