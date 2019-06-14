ЦВК зареєструвала на вибори мільярдера Жеваго і колишнього херсонського віце-губернатора Рищука

Центральна виборча комісія 14 серпня зареєструвала ще 76 кандидатів у депутати на одномандатних округах.

Станом на 14 червня в одномандатних округах зареєстровано 264 кандидати, повідомляє прес-служба Центрвиборчкому у Фейсбуці.

Серед кандидатів такі самовисуванці: Ігор Палиця, колишній глава Одеської ОДА, голова Волинської облради (округ №22, Луцьк); Юрій Милобог, колишній кандидат в мери Кривого Рогу, який програв вибори Вілкулу старшому з мінімальним відривом (округ №32, Кривий Ріг); Олег Кришин, депутат Верховної Ради від "Народного фронту" (округ №34, Царичанка); Володимир Арешенков, депутат Верховної Ради від БПП (округ №64, Коростень); Віталій Журавський, колишній нардеп-регіонал (округ №66, Малин); Василь Петьовка, депутат Верховної Ради від "Волі народу" (округ №72, Тячів); Віталій Гудзенко, депутат Верховної Ради від БПП (округ №92, Узин); Жан Новосельцев, журналіст (округ №94, Обухів); Станіслав Березкін, депутат Верховної Ради від "Відродження" (округ №100, Бобринець); Тарас Батенко, депутат Верховної Ради, голова партії "Укроп" (округ №123, Перемишляни); Андрій Кіт, депутат Верховної Ради від БПП (округ №126, Стрий); Борис Козир, депутат Верховної Ради від БПП (округ №127, Миколаїв); Олександр Пресман, депутат Верховної Ради від "Відродження" (округ №139, Роздільна); Віталій Барвіненко, депутат Верховної Ради від "Відродження" (округ №141, Татарбунари); Костянтин Жеваго, мільярдер, власник Ferrexpo, депутат Верховної Ради (округ №150, Горішні Плавні); Олександр Співаковський, депутат Верховної Ради від БПП (округ №182, Херсон); Євген Рищук, колишній заступник голови Херсонської ОДА, подав у відставку через звинувачення в причетності до вбивства Катерини Гандзюк (округ №186, Олешки)

Також зареєстровані чотири мажоритарники, висунуті "Правим сектором".

Нагадаємо, що якщо ЦВК не зареєструє Саакашвілі кандидатом у депутати він звернеться до суду.