Туреччина хотіла залучити рф до переговорів у Джидді, але проти виступила Німеччина

Німеччина вважає некоректним включення росії в діалог зараз.

Туреччина хотіла залучити росію до переговорів щодо України в Саудівській Аравії минулого тижня, але Німеччина була проти .Про це йдеться в матеріалі видання Hürriyet.

Від Анкари на зустрічі в Джидді був головний радник президента Туреччини Акіф Чагатай Килич. За даними видання, він стверджував: якщо росія "не буде залучена до пошуку рішення, не буде ні результатів, ні рішення".

Втім повідомляється, що Німеччина вважає некоректним включення росії в діалог зараз. На думку Берліна, рф "повинна увійти в потрібний час".

Також видання припускає, що третій раунд переговорів про українську формулу миру, ймовірно, відбудеться в Туреччині.