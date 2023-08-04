Туреччина планує переробляти на борошно російське зерно, яке прямуватиме в бідні африканські країни – ЗМІ

Чорноморський зерновий коридор у майбутньому відновить роботу, дав зрозуміти президент Туреччинини.

Туреччина планує переробляти на борошно російське зерно, яке прямуватиме через Чорне море до країни, для подальшого відправлення в Африку.

Про це сказав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Анадолу.

Так, журналісти запитали у Ердогана про його ставлення до так званого "безоштовного зерна" росії для деяких країн Африки.

"У цьому плані ми солідарні з росією. Ми перероблятимемо зерно, яке надходитиме з росії з Чорноморського коридору, на борошно і як борошно транспортуватимемо його до бідних африканських країн і слаборозвинених країн", – сказав турецький президент, не уточнивши, про який саме коридор у Чорному морі йдеться.

Також він зазнаив, що досі не визначена дата можливого візиту президента рф владіміра путіна до Туреччини.

"Дата не відома, але міністр закордонних справ, голова розвідки вони ведуть переговори", – заявив він і висловив сподівання, що путін відвідає Туреччину вже у серпні.

Нагадаємо, 2 серпня Ердоган і путін провели телефонну розмову і начебто домовились про візит президента рф до Туреччини.