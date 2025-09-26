Туреччина придбає понад 200 нових пасажирських літаків Boeing
26 вересня 2025, 12:35
Фото: unian.ua
Поставка літаків запланована на період з 2029 до 2034 року
Турецький флагманський авіаперевізник Turkish Airlines оголосив про плани замовити 225 нових пасажирських літаків Boeing.
Про це пише The Independent.
У заяві для Стамбульської фондової біржі авіакомпанія повідомила про рішення придбати 75 літаків Boeing B787-9 та B787-10. Поставка запланована на період з 2029 до 2034 року.
Зазначається, що компанія також веде переговори з Rolls-Royce та GE Aerospace щодо закупівлі двигунів, запасних частин та послуг з технічного обслуговування літаків.
Крім того, Turkish Airlines вже завершила переговори з Boeing щодо придбання 150 моделей 737-8/10MAX. З них 100 вже підтверджених та 50 додаткових замовлень.
Turkish Airlines керують однією з найбільших у світі мереж польотів.