Туреччина придбає понад 200 нових пасажирських літаків Boeing

Поставка літаків запланована на період з 2029 до 2034 року

Турецький флагманський авіаперевізник Turkish Airlines оголосив про плани замовити 225 нових пасажирських літаків Boeing.

Про це пише The Independent.

У заяві для Стамбульської фондової біржі авіакомпанія повідомила про рішення придбати 75 літаків Boeing B787-9 та B787-10. Поставка запланована на період з 2029 до 2034 року.

Зазначається, що компанія також веде переговори з Rolls-Royce та GE Aerospace щодо закупівлі двигунів, запасних частин та послуг з технічного обслуговування літаків.