Туреччина, Румунія і Болгарія прагнуть укласти угоду щодо створення Чорноморських мінно-тральних сил – Bloomberg

Туреччина виступає проти того, аби у Чорному морі були присутні й інші союзники з Альянсу.

Туреччина, Румунія і Болгарія прагнуть досягти угоди щодо створення Чорноморських мінно-тральних сил.

Про це повідомляє Bloomberg.

Заступники міністрів оборони трьох держав мають зустрітися в Анкарі 22 листопада, щоб спробувати остаточно узгодити деталі зі створення підрозділу. Наразі незрозуміло, чи вдасться підписати остаточну угоду за підсумками дводенної зустрічі.

Нещодавно головнокомандувач ВМС Туреччини адмірал Ерджумент Татліоглу висловив незгоду з присутністю військово-морських сил у Чорному морі з боку інших союзників по НАТО, серед яких - США, заявивши, що вони можуть ще більше посилити напруженість у регіоні.

У разі згоди мінно-тральні сили не вважатимуться операцією НАТО, а стануть першою великою спільною акцією чорноморських союзників від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Коаліція покликана бути мирною і протистояти загрозам головному торговому маршруту, особливо для зерна, а також суден, які займаються розвідкою енергетичних ресурсів у цьому районі.

Татліоглу заявив, що Туреччина здатна забезпечити безпеку в Чорному морі, однак високопоставлений представник Держдепартаменту США наголосив на необхідності "безпечного та взаємопов'язаного Чорноморського регіону".