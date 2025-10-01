Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Туреччина стане посередником на переговорах про припинення вогню у Газі

01 жовтня 2025, 09:35
Туреччина стане посередником на переговорах про припинення вогню у Газі
Фото: unian.ua
Перемовини про припинення вогню в Газі тривають за посередництва Катару, США та Єгипту
Голова Національної розвідувальної організації Туреччини Ібрагім Калин прибув до Катару. Анкара долучається до переговорів щодо припинення війни у Секторі Газа.
 
Про це повідомляє TRT Haber.
 
За інформацією з джерел у сфері безпеки, Калин проведе переговори з відповідними сторонами щодо плану по Газі, запропонованого Трампом, у рамках переговорів між Ізраїлем та Хамас за посередництва Катару, США й Єгипту.
 
Речник МЗС Катару Маджид аль-Ансарі на пресконференції в Досі заявив, що Туреччина приєднається до переговорів щодо припинення вогню в Газі.
 
"Зусилля Катару, Єгипту і Туреччини будуть реалізовуватися колективно і скоординовано для завершення війни. Нашою основною метою є завершення війни та припинення голоду в Газі", - підкреслив Ансарі.
 
Він нагадав, що перемовини про припинення вогню в Газі тривають за посередництва Катару, США та Єгипту, і підтвердив участь Туреччини в процесі.
 
Ансарі також повідомив, що голова єгипетської розвідки вчора зустрічався з делегацією Хамас, а Туреччина приєднається до засідання.
 
Коментуючи оголошений президентом США Дональдом Трампом всеосяжний план щодо завершення конфлікту в Газі, Ансарі заявив, що Анкара високо цінує відданість США завершенню війни у Секторі Газа і додав, що "нашою головною метою є завершення війни та припинення голоду в Газі".
 
Він повідомив, що Катар і Єгипет передали план Трампа щодо Гази.
 
"Поки що зарано чекати на відповідь, але ми віримо, що рух продемонструє позитивний підхід", - сказав він.
 
Ансарі підкреслив, що Катар від самого початку докладав великих зусиль для досягнення припинення вогню у смузі Газа, доставки гуманітарної допомоги та недопущення подальшої ескалації, і нагадав, що Арабська мирна ініціатива досі залишається на порядку денному.
 
Він також позитивно оцінив ініціативу створення Ради миру, оголошену Трампом, і висловив підтримку ролі США як гаранта цього процесу.
 
"Катар зберігає всі свої юридичні права щодо ізраїльського нападу. Наш пріоритет - суверенітет країни та безпека наших громадян. Прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу під час учорашньої телефонної розмови вибачився й запевнив, що це не повториться", - сказав Ансарі.
 
Речник МЗС Катару додав, що зусилля Туреччини для досягнення припинення вогню в Газі тривають безперервно.

 

