Туреччина стане посередником на переговорах про припинення вогню у Газі

Голова Національної розвідувальної організації Туреччини Ібрагім Калин прибув до Катару. Анкара долучається до переговорів щодо припинення війни у Секторі Газа.

За інформацією з джерел у сфері безпеки, Калин проведе переговори з відповідними сторонами щодо плану по Газі, запропонованого Трампом, у рамках переговорів між Ізраїлем та Хамас за посередництва Катару, США й Єгипту.

Речник МЗС Катару Маджид аль-Ансарі на пресконференції в Досі заявив, що Туреччина приєднається до переговорів щодо припинення вогню в Газі.

"Зусилля Катару, Єгипту і Туреччини будуть реалізовуватися колективно і скоординовано для завершення війни. Нашою основною метою є завершення війни та припинення голоду в Газі", - підкреслив Ансарі.

Він нагадав, що перемовини про припинення вогню в Газі тривають за посередництва Катару, США та Єгипту, і підтвердив участь Туреччини в процесі.

Ансарі також повідомив, що голова єгипетської розвідки вчора зустрічався з делегацією Хамас, а Туреччина приєднається до засідання.