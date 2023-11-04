Туреччина відкликає свого посла з Ізраїлю через гуманітарну кризу в секторі Гази

Анкара звинуватила Ізраїль у блокуванні допомоги мешканцям Гази та в ігноруванні закликів припинити обстріли території.

Туреччина заявила, що відкликає свого посла в Тель-Авіві (Ізраїль) Шакіра Торнулара через гуманітарну кризу, яка виникла в секторі Гази. Раніше після виступу Ердогана на пропалестинському мітингу МЗС Ізраїлю зробило аналогічний крок.

Про це йдеться у пресрелізі Міністерства зовнішніх справ Туреччини, опублікованому на сайті відомства.

Анкара звинуватила Ізраїль у блокуванні допомоги мешканцям Гази та в ігноруванні закликів припинити обстріли території.

"З огляду на гуманітарну трагедію, яка розгортається в Газі через відмову ізраїльської сторони прийняти заклики до припинення вогню, обстріли цивільного населення, які тривають, і безперервне блокування гуманітарної допомоги, було прийнято рішення відкликати нашого посла в Тель-Авіві Шакіра Озкана Торунлара до Анкари для консультацій", — ідеться в заяві.

28 жовтня Ізраїль оголосив, що відкликає всіх своїх послів з Туреччини через різкі слова лідера країни Реджепа Таїпа Ердогана. Того дня на масштабному протесті на підтримку палестинців він сказав, що готовий оголосити Заходу та Ізраїлю релігійну війну через «різанину», яка триває в секторі Гази. Тоді Ердоган акцентував, що ця територія колись належала Туреччині.

25 жовтня 2023 року Ердоган скасував заплановану поїздку до Ізраїлю і назвав бойовиків Хамас"визволителями". Він заявив, що"Хамас — це не терористична організація, а визвольна група борців, яка захищає свої землі та громадян". Ердоган додав, що Туреччина готова стати гарантом палестинської сторони, він запросив країни організувати Міжнародну палестино-ізраїльську мирну конференцію.