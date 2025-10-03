Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Туреччина відмовилася виконувати прохання Трампа про зупинку імпорту російської нафти

03 жовтня 2025, 14:55
Туреччина відмовилася виконувати прохання Трампа про зупинку імпорту російської нафти
Анкара одночасно розширює довгострокові угоди з імпорту СПГ і шукає альтернативні джерела.
Туреччина залишається великим покупцем російської нафти і газу, незважаючи на вимоги США. Анкара одночасно розширює довгострокові угоди з імпорту СПГ і шукає альтернативні джерела.
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар заявив, що закупівля російської нафти є комерційним рішенням переробників. За його словами, влада країни не збирається безпосередньо втручатися в цей процес.
 
"Це по суті рішення приватних компаній, дистриб'юторів і переробників", - сказав в інтерв'ю телеканалу CNNTurk.
 
Він зазначив, що турецькі НПЗ спочатку були побудовані для переробки сировини з найближчих джерел, тому закупівлі в росії мають не тільки комерційний, а й технічний характер.
 
Міністр енергетики Туреччини також наголосив на необхідності надійного забезпечення країни газом напередодні зими.
 
"Ми повинні купувати газ у росії, Азербайджану, Ірану, Туркменістану, де тільки можемо", - зазначив він.
 
Заява прозвучала на тлі посилення тиску Вашингтона на союзників з метою скоротити енергетичну торгівлю з Москвою. На зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом президент США Дональд Трамп заявив: "Я хотів би, щоб він припинив купувати нафту в росії, поки рфпродовжує війну проти України".
 
Незважаючи на тиск, Туреччина залишається одним із найбільших покупців російської нафти і газу. При цьому Анкара активно диверсифікує поставки через довгострокові угоди з імпорту СПГ зі США.
 
Ситуацію на ринку може змінити відновлення експорту нафти з північного Іраку до Туреччини після дворічної перерви. Це стало можливим завдяки угоді за підтримки США і може стати для Анкари додатковим джерелом поставок.
 
Ключовими покупцями російської нафти в Туреччині залишаються Turkiye Petrol Rafineleri AS і Star Rafineri AS, що належить азербайджанській Socar.

 

війна в Україніросія окупантинафта рф

Останні матеріали

Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Політика
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 16:29
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Політика
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 12:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється