Туреччина відмовилася виконувати прохання Трампа про зупинку імпорту російської нафти

Туреччина залишається великим покупцем російської нафти і газу, незважаючи на вимоги США. Анкара одночасно розширює довгострокові угоди з імпорту СПГ і шукає альтернативні джерела.

Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар заявив, що закупівля російської нафти є комерційним рішенням переробників. За його словами, влада країни не збирається безпосередньо втручатися в цей процес.

"Це по суті рішення приватних компаній, дистриб'юторів і переробників", - сказав в інтерв'ю телеканалу CNNTurk.